Кожен з нас хоче після ремонту отримати ідеальну кухню. Часом для цього не потрібно вигадувати щось нове.

Які цікаві прийоми існують для кухні, але рідко використовуються, розповідає Нерухомість 24.

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Камінна (острівна) витяжка

Витяжка круглої форми виглядає стильно і привертає до себе увагу. Вона гарно виглядатиме в різних стилях. Важливо правильно підібрати освітлення, щоб підкреслити блиск металу витяжки.

Камінна витяжка виглядає дорого і стильно / Фото remoo

Інтегрована мийка

Мийка монтується в стільницю або під неї і, звичайно ж, виглядає набагато цікавіше, ніж накладна (не виступає над поверхнею, візуально не розбиває стільницю). Нюанс, через який багато хто відмовляється від подібного рішення, – складний монтаж. Необхідно шви між мийкою і стільницею зробити непомітними і герметичними.

Інтегрована мийка вимагає грамонтного монтажу / Фото remstroiblog

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Акцентна стіна

Найчастіше власники вибирають гарнітур у спокійних відтінках. У такій ситуації освіжити інтер'єр кухні можна за допомогою акцентної стіни. Її можна зробити над стільницею, або на вільній стіні у приміщенні. Використовуйте якісні матеріали, щоб результат радував вас якомога довше.

Акцентна стіна освіжить інтер'єр / Фото pinterest

Металеві елементи

Предмети і елементи з металу додадуть кухні особливого шарму. Оформіть у металі фасади або, наприклад, фартух. Також можна доповнити відповідною фурнітурою, змішувачем, світильниками тощо.

Металеві елементи прикрасять кухню / Фото whisper, Instagram