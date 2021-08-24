Від яких шаф варто позбутися: 3 варіанти, яким не місце у вас вдома

Шафи – обов'язкова частина інтер'єру. Без них неможливо обійтися у жодній квартирі та будинку.

З кожним роком їх дизайн змінюється, і те, що було актуальним деякий час назад, нині здається несмаком. Від яких шаф час позбутися – читайте далі.

Цікаво Найпривабливіші ЖК у Києві: як вони виглядають та де розташовані

Шафи з фотодруком на фасадах

Кілька років поспіль українці замовляли й встановлювали вдома шафи-купе, на фасадах яких було зроблено фотодрук із різними малюнками. Водоспади, орхідеї, фрукти та види різних міст світу – все це залишилося у минулому. Крім того, під такі фасади складно облаштувати інтер'єр. Замінити їх можна стриманими фасадами під колір стін. Такий варіант довго буде актуальним.

Такі шафи вже неактуальні / Фото e-kupe

Читайте ТОП порад для ванної кімнати: що рекомендують дизайнери інтер'єру

Шафи-купе в яскравих кольорах

Деякий час усі встановлювали шафи яскравих кольорів, деякі вибирали глянцеві поверхні. Червоний, жовтий, бузковий та ін. – все це також вже недоречно. У тренді – глибокі відтінки. Вони виглядають дорого, стильно і не "муляють" око.

Яскраві шафи залишилися в минулому / Фото mebel-pro43

Шафи з декором

Поряд зі строкатим фотодруком і яскравими кольорами, антитрендом стали шафи з різним декором на фасадах. Різні принти, розпис, вінілові наклейки – лише короткий перелік того, що неможливо вписати в сучасний інтер'єр. Все це виглядає химерно і надлишково, здешевлюючи приміщення. Замість цього використовуйте однотонні фасади, які не будуть вибиватися із загального стилю.

Шафи з декором краще замінити на спокійні варіанти / Фото profitroll