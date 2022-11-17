Українські архітектори презентували дизайн нової будівлі мерії для Маріуполя

Українська архітектурна фірма NOVA (New Office of Vital Architecture) показала, який вигляд може мати оновлена мерія Маріуполя. Згідно із пропозицією, головними тут стануть відкритість та доступність.

Цим проєктом архітектори прагнуть започаткувати дискусію щодо міської демократії і відсилають глядачів до історії стародавньої Греції. Ідею пояснюють тісним зв’язком Маріуполя із грецькою культурою.

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Перший крок до обговорення відбудови міста: що відомо про проєкт мерії в Маріуполі

Проєкт був розроблений студією NOVA для конкурсу, який оголосили ще у 2019 році. Однак зараз його оновили та переосмислили.

Ми віримо, що цей проєкт може стати першим кроком у громадському обговоренні відбудови звільненого українського Маріуполя і стане його справжнім серцем,

– зазначили архітектори.

Будівля складається з двох просторових об’ємів, з’єднаних між собою великим атріумом. Попри те, що це держустанова, архітектори запропонували відкрите планування. Це дозволило підкреслити, що пріоритетним буде доступ людей, які братимуть участь у міських рішеннях.

Відкритий простір служить саме населенню міста, на відміну від лабіринтів і слабо освітлених урядових будівель, зведених у минулому столітті.

Який вигляд має оновлений проєкт будівлі мерії Маріуполя: дивіться відео

Проєкт передбачає чотири поверхи: на першому та другому розташують загальну приймальню та приймальню мера. На верхніх – приміщення для проведення лекцій і кабінети для офісних працівників.

Зокрема, ще облаштують багатофункціональні зали для проведення заходів: весілля, банкетів, бізнес-тренінгів тощо. А на даху споруди висадять сад, який буде відкритим для маріупольців.