Наразі цю територію використали для створення ескізного проєкту реконструкції. Рішенням команда поділилася на своєму сайті.

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Квартальний тип забудови, зелені зони та бомбосховища: який вигляд може мати оновлена Салтівка

Північна Салтівка – один із наймолодших районів Харкова, зведений протягом 1984 – 1993 років. Через це тут домінують типові 9, 12 та 16-поверхові панельні будинки. Багатоповерховість будівель і низька щільність забудови в районі провокує чимало проблем, які наразі хочуть виправити архітектори.

У своєму проєкті команда пропонує змінити застарілий тип мікрорайонної забудови на квартальний. Цей підхід дозволить вирішити низку проблем, зокрема, усуне некомфортно-велику висотність будівель, відсутність нормальних громадських просторів та покращить соціалізацію населення.



Житловий квартал / Фото EGOHOUSE

Також архітектори наголошують, що мешканці Північної Салтівки стикалися із незручностями при добиранні у центр або інші райони. Це спричиняло посилення і без того напруженого трафіку у місті.

Квартальна ж забудова наблизить Харків до європейського формату життя, де ідею мікрорайонів забракували ще кілька десятиліть тому,

– вважають в архстудії.

Згідно з проєктом, завдяки збільшенню щільності забудови та зменшенню висотності до 6 поверхів вдасться отримати більшу площу житлової забудови – 1 338 916 квадратних метрів.

Щоб відійти від концепту мікрорайону, архітектори вирішили поєднати житлову інфраструктуру з громадськими будівлями змішаного використання, деякі із них, згідно з планом, міститимуть торгівельно-офісні простори.



Комерційно-торгівельна зона / Фото EGOHOUSE

Особливу увагу команда відвела для внутрішніх просторів подвір’їв. Їхня реорганізація полягає в облаштуванні зон тимчасового паркування, паркінгів, а також прихованій системі збору сміття.

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Окрім того, запроєктовано бомбосховища. Для вцілілих житлових будинків передбачили метод їхнього інтегрування у нову забудову завдяки системі навісних фасадів.

Фрагменти квартальної забудови / Фото EGOHOUSE

За пропозицією архітекторів, торговельно-комерційні зони та будівлі змішаного використання матимуть загальну площу 750 000 – 900 000 квадратних метрів.

Також завдяки поєднанню комерційної та житлової квартальної забудови створюється баланс транспортного потоку. Для зменшення трафіку і покращення логістики архітектори додатково пропонують розвинути мережу громадського транспорту з окремою смугою для тролейбусів та автобусів і створити необхідні умови для велотранспорту.



Комерційно-торгівельна зона / Фото EGOHOUSE



Комерційно-торгівельна зона / Фото EGOHOUSE

Школи, дитячі садки і поліклініки розташовуються відповідно до встановлених радіусів доступності та кількості мешканців. Важливо, що навчальні заклади теж будуть облаштовані безпечними і комфортними бомбосховищами на території комплексів.



Освітня зона / Фото EGOHOUSE

Громадські простори у перспективі можуть розташовуватись як у внутрішніх дворах житлових комплексів, так і навколо торговельно-комерційної зони. Водночас спільною зоною відпочинку для всіх мешканців міста може стати Манжосів Яр.