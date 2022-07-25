Про це після зустрічі з держсекретарем Угорщини Левенте Мадяром розповіли у телеграм-каналі Бучанської міської ради.

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До відбудови Бучі долучиться Угорщина

За словами Бучанського міського голови Анатолія Федорука, під час візиту Мадяра обидві сторони обговорили будівництво нового сучасного комплексу у Синяку. Будівля поєднає в собі ЦНАП, амбулаторію та поштове відділення

Разом з делегацією Мадяр відвідав Бучу та Бородянку, побував на місцях злочинів росіян і розказав про довгострокові плани підтримки нашого регіону.

Це перший візит в Україну, але лише тому, що ми хотіли приїхати з конкретною допомогою. Уже протягом кількох тижнів ми почнемо реалізацію проєкт в Бучанській громаді. Ми маємо угорське прислів'я: "Хто допомагає швидко – допомагає двічі",

– зазначив Левенте Мадяр.

Анатолій Федорук підкреслює, що це – амбітний проєкт, про який Буча мріяла, але не могла собі дозволити навіть до війни. Також міський голова висловив подяку угорській стороні.

Мадяр відвідав Бучу та Бородянку / Фото Бучанська міська рада

Він додав, що ці домовленості стали можливими завдяки попередній підготовчій роботі. Ще місяць тому між Київською обласною військовою адміністрацією, Угорською екуменічною службою допомоги та Бучанською громадою було підписано меморандум про партнерство та співпрацю.

Зверніть увагу: місто-герой Буча, що на Київщині, понад місяць перебувало під окупацією росії. За цей час окупанти завдали збитків інфраструктурі на загальну суму 5,2 мільярда гривень (191,3 мільйона доларів).

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