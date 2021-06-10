Відпочинок в Україні: за скільки можна орендувати житло на популярних курортах

В Україні найпопулярнішими напрямками для відпочинку влітку залишаються Одеська та Запорізька область, а також Закарпаття. Як свідчать результати дослідження OLX Нерухомість, у травні українці активно підшукували добове житло біля моря.
За скільки можна зняти нерухомість на українських курортах влітку 2021 – читайте нижче.
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Що шукають українці
У травні 2021 року найбільше шукали житло в Одесі – запит "Аркадія" став найпопулярнішим і використовувався 103 тисячі разів. На другому місці опинилася подобова оренда у Чорноморську (53 тисячі запитів).
Нерухомість в Одесі з видом на море отримала 38 тисяч запитів, а неподалік від пляжу – 32 тисячі.Крім того, в розділі подобової оренди шукали Лузанівку та Аркадійський палац (Одеса) і Бердянськ (Запорізька область).
Найчастіше українці шукають добове житло в Одесі / Фото 24 канал
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Скільки коштує житло в оренду на курортах України
- Будиночок в Очакові (Миколаївська область) обійдеться близько 180 гривень на добу, квартира – 500 гривень на добу.
- Квартира в Залізному Порту (Херсонська область) коштує близько 400 гривень на добу, а у Генічеську – 500 гривень на добу.
На курортах Одеської області ціни дещо вищі:
- Кароліно-Бугаз – 600 гривень/доба.
- Чорноморськ – 600 гривень/доба.
- Затока – 800 гривень/доба.
- Сергіївка – 500 гривень/доба.
- Одеса – 750 гривень/доба.
Відпочинок у горах
Любителі гір обирають Карпати. Найдоступніші ціни на житло – у Славському Львівської області. Будиночок тут обійдеться 250 гривень на добу. Квартиру в містечку Поляна на Закарпатті можна зняти за 500 гривень на добу. Такі ж ціни у приватному секторі Ворохти.
Відпочинок біля Буковеля обійдеться дорожче:
- Яблуниця – 800 гривень/доба.
- Яремче – 1100 гривень/доба.
Житло біля Буковеля обійдеться від 800 гривень на добу / Фото 24 канал
Мінеральні води
Ще один варіант літнього відпочинку – курорти з мінеральними водами.
Будинок у Береговому на Закарпатті на добу обійдеться близько 200 гривень, квартира у Трускавці – 350 гривень, житло в приватному секторі – 375 гривень.