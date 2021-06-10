Відпочинок в Україні: за скільки можна орендувати житло на популярних курортах

В Україні найпопулярнішими напрямками для відпочинку влітку залишаються Одеська та Запорізька область, а також Закарпаття. Як свідчать результати дослідження OLX Нерухомість, у травні українці активно підшукували добове житло біля моря.

За скільки можна зняти нерухомість на українських курортах влітку 2021 – читайте нижче.

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Що шукають українці

У травні 2021 року найбільше шукали житло в Одесі – запит "Аркадія" став найпопулярнішим і використовувався 103 тисячі разів. На другому місці опинилася подобова оренда у Чорноморську (53 тисячі запитів).

Нерухомість в Одесі з видом на море отримала 38 тисяч запитів, а неподалік від пляжу – 32 тисячі.

Крім того, в розділі подобової оренди шукали Лузанівку та Аркадійський палац (Одеса) і Бердянськ (Запорізька область).

Найчастіше українці шукають добове житло в Одесі / Фото 24 канал

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Скільки коштує житло в оренду на курортах України

Будиночок в Очакові (Миколаївська область) обійдеться близько 180 гривень на добу, квартира – 500 гривень на добу.

(Миколаївська область) обійдеться близько 180 гривень на добу, квартира – 500 гривень на добу. Квартира в Залізному Порту (Херсонська область) коштує близько 400 гривень на добу, а у Генічеську – 500 гривень на добу.

На курортах Одеської області ціни дещо вищі:

Кароліно-Бугаз – 600 гривень/доба.

Чорноморськ – 600 гривень/доба.

Затока – 800 гривень/доба.

Сергіївка – 500 гривень/доба.

Одеса – 750 гривень/доба.

Відпочинок у горах

Любителі гір обирають Карпати. Найдоступніші ціни на житло – у Славському Львівської області. Будиночок тут обійдеться 250 гривень на добу. Квартиру в містечку Поляна на Закарпатті можна зняти за 500 гривень на добу. Такі ж ціни у приватному секторі Ворохти.

Відпочинок біля Буковеля обійдеться дорожче:

Яблуниця – 800 гривень/доба.

Яремче – 1100 гривень/доба.

Житло біля Буковеля обійдеться від 800 гривень на добу / Фото 24 канал

Мінеральні води

Ще один варіант літнього відпочинку – курорти з мінеральними водами.

Будинок у Береговому на Закарпатті на добу обійдеться близько 200 гривень, квартира у Трускавці – 350 гривень, житло в приватному секторі – 375 гривень.