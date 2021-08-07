Це виглядає старомодно: предмети, від яких потрібно позбутися у квартирі
Джерело:інстаграм Олени Кузіної
З кожним роком у світі дизайну інтер'єру з'являється щось нове. Рішення, які тривалі роки були популярними, вже застаріли.
Деякі предмети навіть роблять житло старомодним. Їх назвала дизайнерка інтер'єру Олена Кузіна.
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Поговорімо про те, що робить вашу квартиру несучасною і такою, ніби вона голосно просить ремонту, навіть якщо ви зробили його місяць тому і всі перераховані елементи щойно з магазину,
– зазначила Кузіна.
Що робить інтер'єр старомодним
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Скляні фартухи з яскравим малюнком
Цей предмет давно застарів і може зіпсувати навіть ідеальну кухню. Забудьте про маки, водоспади, орхідеї та ін. на фартухах. Вибирайте нейтральні варіанти.
Подібні рішення роблять інтер'єр старомодним / Фото trizio
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Робочі столи
Якщо ви працюєте вдома, вибирайте мінімалістичні столи прямої форми. Кутові столи з хвилеподібним виконанням залишилися в минулому.
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Стики між підлоговим покриттям
Раніше багато хто робив поріжок при з'єднанні плитки та ламінату, наприклад. Зараз все можна поєднати за допомогою непомітного елемента (коркового компенсатора).
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Душова кабіна
Величезні душові кабіни з підсвічуванням, гідродушем і музикою виглядають дуже несучасно. Розгляньте мінімалістичні варіанти з акуратною скляною перегородкою.
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Меблі
Старі меблеві стінки та гарнітури здешевлюють інтер'єр. У спальних кімнатах краще використовувати вбудовані шафи, а у вітальні – тумби та шафки.
Використовуйте мінімум меблів / Фото pinterest
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Освітлення
У квартирі має бути кілька джерел світла: люстра, точкові світильники, торшери та бра. Не використовуйте одну люстру.
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Штучні матеріали
Багато років було модно використовувати штучний камінь у передпокоях. За словами дизайнерки інтер'єру, від такої ідеї слід відмовитися, вибравши шпалери, фарбу або стінові панелі.