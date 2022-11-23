20% покупців квартир не можуть розраховуватися із забудовниками: як це вплине на здачу новобудов

За час повномасштабної війни кожен п'ятий покупець квартири у новобудовах перестав платити розстрочку. Як відреагував ринок на неплатоспроможність інвесторів та чим це загрожує – далі.

Після будівельного буму 2014 – 2019 років та активних інвестицій у квадратні метри в коронавірусну епоху, 2022 рік приніс на ринок нерухомості паніку та невизначеність. У перші місяці великої війни попит на квартири у новобудовах обвалився на 90%.

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Девелопери втратили не лише приватні інвестиції. Частина українців припинила виплачувати внески за розтермінуванням, а забудовники поставили будівельні роботи на паузу.

Майданчики почали оживати лиш наприкінці весни. Тоді ж частина інвесторів почала виплачувати кошти. У решти виникли фінансові труднощі, адже кредитні договори із забудовниками зазвичай прив'язані до курсу іноземної валюти. На фоні 25-відсоткового зниження офіційного курсу гривні та зростання безробіття частка інвесторів, які не можуть сплачувати борги, суттєво зросла.

Розстрочка на квартиру: скільки покупців не виплачують внески

Після запровадження воєнного стану компанії-забудовники призупинили вимогу щодо обов'язкових платежів за розстрочками на купівлю нерухомості. Вимушені кредитні канікули тривали 2 – 3 місяці.

У травні-червні платили за розстрочками не більше як половина інвесторів. Кількість неплатоспроможних інвесторів поступово знижувалася і в середньому стабілізувалася на рівні 15 – 25% в залежності від компанії-забудовника. В поодиноких девелоперів регулярні оплати не надходять від підписантів 5% договорів. При цьому частина інвесторів вносить щомісячні платежі не в повному обсязі.

Як забудовники працюють з боржниками

У 2022 році девелоперські компанії не штрафують покупців, а питання відновлення виплат підіймається у формі діалогу. При цьому кожен випадок розглядається індивідуально, адже більшість українців справді зіткнулася із фінансовими труднощами.

Деякі компанії пропонують особливі умови та знижки в разі дострокової виплати боргу. Тим паче інвестори зацікавлені якомога швидше внести кошти за квартиру, адже забудовник може в будь-який момент підвищити вартість квадратного метра, що поширюється і на договори розтермінування.

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Як криза неплатежів впливає на девелоперів

Сьогодні представники будівельних компаній переконують, що неплатоспроможність кожного п'ятого інвестора не стане фактором потенційних банкрутств забудовників. Водночас компанії визнають, що розраховують на кошти інвесторів, бо вони закладені в економічно-фінансовий кошторис будівництва.

До того ж після перемоги України у війні і скасування воєнного стану покупці муситимуть відновити платежі, інакше ризикують втратити житло.