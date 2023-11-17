Ванна кімната заслуговує на вишуканість: 5 ідей для дизайну зі шторами
Джерело:Homes & Gardens
Багатьох можуть здивувати штори на вікнах у ванній кімнаті. Та останнім часом це приміщення стає таким самим місцем для створення затишку, як спальня чи вітальня.
Жалюзі – це дуже практично, але штори можуть створити елегантну, навіть розкішну атмосферу, якщо їх правильно підібрати. До речі, під час вибору обов'язково звертайте увагу на матеріал. Оскільки ванній панує вологе середовище, штори треба буде регулярно чистити. Ось п'ять прекрасних дизайнів ванних кімнат, які надихнуть вас на оновлення.
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