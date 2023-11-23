Якщо набрид мінімалізм: 5 ідей, як організувати розкішну вітальню в максималістському стилі

Строгий мінімалізм вже відійшов на другий план, адже багатьом набридло обмежуватися в кольорах і декорі. Настав час максималізму –дізнайтеся, як створити елегантну вітальню, багату різнобарвними деталями.

Немає кращої кімнати для максималістського стилю за вітальню. Це саме те місце, де можна поекспериментувати, додати кольорів, різних меблів та декору.

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Хоча максималізм не для всіх, і багато хто віддає перевагу стриманій природі мінімалізму, ця тенденція декору особлива через можливість проявити свій стиль без жорстких правил. Ось п'ять ідей з облаштування вітальні в максималістському стилі.

Прикрашайте стіни на свій смак

Улюблені контрастні поєднання кольорів, картини і дзеркала зроблять свою справу / Фото Photography Cassie Nicholas

Використовуйте вінтажні речі в декорі

Творчий безлад – це саме те, що потрібно / Фото Future

Обирайте теплий та візерунковий текстиль

Це пом'якшує дизайн та створює затишок, який потрібен у вітальні / Фото Matthew Williamson

Поєднуйте меблі різних епох

Вінтажний оксамитовий диван із сучасними металевими кріслами / Фото Jon Day

Придбайте акцентні світильники різних форм

Люстри, торшери та настільні лампи покращують загальну естетику / Фото Brent Darby