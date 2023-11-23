Якщо набрид мінімалізм: 5 ідей, як організувати розкішну вітальню в максималістському стилі
Джерело:Homes & Gardens
Строгий мінімалізм вже відійшов на другий план, адже багатьом набридло обмежуватися в кольорах і декорі. Настав час максималізму –дізнайтеся, як створити елегантну вітальню, багату різнобарвними деталями.
Немає кращої кімнати для максималістського стилю за вітальню. Це саме те місце, де можна поекспериментувати, додати кольорів, різних меблів та декору.
Зверніть увагу Купівля житла, що будується, через форвардні контракти: як це працює
Хоча максималізм не для всіх, і багато хто віддає перевагу стриманій природі мінімалізму, ця тенденція декору особлива через можливість проявити свій стиль без жорстких правил. Ось п'ять ідей з облаштування вітальні в максималістському стилі.