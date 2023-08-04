Ідеї для вітальні в пастельних тонах: 5 актуальних дизайнів, де можна почерпнути натхнення
Джерело:Homes & Gardens
Пастельні кольори були і будуть в тренді. Ці спокійні, приглушені й витончені тони додають затишку будь-якій вітальні.
У поєднанні з темнішими тонами й насиченими природними матеріалами пастельні відтінки створюють такий розкішний та елегантний простір, що складно уявити. Це треба однозначно побачити.
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Пориньте разом з нами у світ м'яких і ніжних пастельних дизайнів для вітальні. Пропонуємо 5 варіантів, які вам точно сподобаються і, можливо, навіть надихнуть на ремонт.