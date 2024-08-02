Тренд 2024 року: цей колір дивана у вітальні Селени Гомес зараз дуже популярний

Диван Селени Гомес запалює інтер'єрні тренди. Відтінок, який обрала зірка, має ідеальний вигляд на тлі текстурованих білих стінах.

Інтер'єр вітальні Селени Гомес лише підтверджує той факт, що чарівний відтінок рожевих запорошених троянд зараз у тренді. Вибір співачки прихильники та дизайнери помітили на її нещодавній інстаграм-публікації.

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Ніжно-рожевий диван у вітальні Селени Гомес

Зірка поділилася фото з вітальні, на якому вона обіймається зі своїм хлопцем Бенні Бланко, сидячи на м'якому дивані ніжно-рожевого кольору. Фанати та експерти з дизайну інтер'єру просто закохалися в цей відтінок.

Рожевий диван приносить свіжу, яскраву енергію в кімнату і часто слугує центром, навколо якого можна оформити решту кімнати. Рожевий, який часто асоціюється з теплом і комфортом, робить вітальню більш гостинною та жвавою,

– каже відома американська дизайнерка Натан Будро.

Будро додає, що бачить, як рожеві дивани стають трендом, особливо в сучасних та еклектичних стилях інтер'єру. Це відбувається через те, що все більше людей віддають перевагу сміливим кольорам у своїх житлових приміщеннях.

Якщо говорити саме про рожевий, то, на думку експертки, він "може стати чудовим вибором для тих, хто хоче виразити свою індивідуальність і тепло через свій декор".

Ніжний рожевий колір може створити справді мрійливу, романтичну атмосферу, тоді як яскраво-рожевий – це чиста, невибачлива веселість,

– вважає провідна дизайнерка американської компанії Decorilla Джойс Г'юстон.

Ніжно-рожевий відтінок насправді дуже універсальний. Його можна поєднувати як зі світлими нейтральними тонами, так і з темними, як-от оливковий чи синій.