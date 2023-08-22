Тренд 2023 року: п'ять віталень у стилі "тиха розкіш", які виглядають неймовірно
Джерело:Homes & Gardens
"Тиха розкіш" стала справжнім трендом 2023 у світі дизайну. Та досягнення цієї тенденції у вашій вітальні – це набагато більше, ніж просто мода. Це наче стиль життя, який багато людей прийняли всім серцем.
У світі, де часом усе здається таким швидким і хаотичним, все більше людей звертаються до тихих і м'яких ідей декорування дому. Зараз, як ніколи, ми прагнемо комфорту та розкоші в наших домівках.
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Немає нічого кращого, коли кімнати випромінюють тепло, елегантність і спокій. Це все про нову тенденцію у світі моди та дизайну "тиха розкіш". Ось 5 дизайнів вітальні у цьому стилі, які вам сподобаються.