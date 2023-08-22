Тренд 2023 року: п'ять віталень у стилі "тиха розкіш", які виглядають неймовірно

"Тиха розкіш" стала справжнім трендом 2023 у світі дизайну. Та досягнення цієї тенденції у вашій вітальні – це набагато більше, ніж просто мода. Це наче стиль життя, який багато людей прийняли всім серцем.

У світі, де часом усе здається таким швидким і хаотичним, все більше людей звертаються до тихих і м'яких ідей декорування дому. Зараз, як ніколи, ми прагнемо комфорту та розкоші в наших домівках.

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Немає нічого кращого, коли кімнати випромінюють тепло, елегантність і спокій. Це все про нову тенденцію у світі моди та дизайну "тиха розкіш". Ось 5 дизайнів вітальні у цьому стилі, які вам сподобаються.

"Тиха розкіш" з характерними нейтральними й світлими тонами

Вітальня в біло-чорних тонах / Фото Cortney Bishop

Прикрашаємо "тихим" бежевим

Дизайн вітальні з кремовим інтер'єром / Фото Whittney Parkinson Design

Класичні та сучасні деталі для елегантного вигляду

Вітальня зі світло-сірими стінами та теплими меблями / Фото Bando

Обирайте кольори та матеріали, наближені до природи

Вітальня з акцентною стіною з темного дерева / Фото Champalimaud

Розкішний і теплий інтер'єр з додаванням акцентів

Елегантна вітальня із темно-зеленими акцентами / Фото Liz Daly