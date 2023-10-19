Це просто казкове місце: на ринку з'явився приватний острівець з готовим житлом

Хоч острівець розташований не в тропічному регіоні, він сам по собі є казковим місцем для відпочинку. Така природна нерухомість є мрією багатьох людей, які обожнюють бути на природі.

Лісовий острів площею 1,6 гектара розташований поблизу Гейлорда, штат Мічиган. Його разом з двома будинками – основним і гостьовим – продають за 2,5 мільйона доларів США.

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Власний острів з двома будинками

Острів розташований на озері Біґ-Лейк. Основний будинок вміщує чотири спальні та велику гостьову студію з ванною кімнатою. Загальна площа обох помешкань становить 230 квадратних метрів.

Зараз помешкання осучаснені й зручно облаштовані, але колись вони були значно скромніші. У час, коли їх будували, а це були 1930-ті роки, тодішні власники не могли дозволити собі таку розкіш. І головне, й гостьове житло збудовані з використанням місцевого каменю та дерева.

Найкраще місце для відпочинку / Фото Realtor

Дизайн інтер'єру основного будинку виконаний у сільському стилі зі склепінчастою стелею та великим кам'яним каміном. Та варто зазначити, що зовні будинок значно привабливіший, ніж всередині.

"Ванна й душ гарно облицьовані каменем, а кухонні шафи – березовим шпоном. Останні оновлення теперішніх власників – це багато квітів, висаджених по всій території", – каже агент з лістингу.

Кожна з двох ділянок острова має власний причал, що забезпечує швидкий і легкий доступ до озера. Відпочивати там влітку, гуляючи лісом та плаваючи під сонцем, – просто насолода.