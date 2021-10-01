Вперше за 50 років: продається маєток по сусідству з королівською сім'єю

Маєток, що межує з улюбленим будинком принца Чарльза в Глостерширі (також відомим як Хайгроув-Хаус), виставлений на продаж за 10,1 мільйона доларів. Агенти з нерухомості зазначають, що це – унікальна можливість.

Маєток Elmestree House, побудований в 1844 році у Єлизаветинському стилі. Востаннє він був виставлений на продаж у 1949 році.

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Сімейні маєтки такого типу як Elmestree House рідко потрапляють на ринок, – коментує пропозицію Метью Садлоу, глава агентства нерухомості в одній з найбільших рієлторських компаній Великої Британії.

Зліва від маєтку побудований фермерський будинок 17-го століття з 4-ма спальнями, відомий як Farm End. Добудоване у 1900 році крило з'єднує його з головною спорудою. Неймовірна площа добудови (1765 квадратних метрів) зробила нову територію ідеальним місцем зустрічі аристократів, саме тут відбувалися світські вечори та бали.

Маєток може похвалитися кількома озерами та доглянутими садами / Фото New York Post

У 1870 році будинок був придбаний Френсісом Генрі, який до 1900 року ще більше розширив межі маєтку /Фото New York Post

Також на території є окремий будиночок Lodge, який охороняє головний вхід в будівлю. Щоб точно захистити головний будинок, тут встановлено масивні подвійні вхідні двері з дерева. До зали ведуть широкі сходи зі скляним куполом. Також в маєтку збереглися віконні рами, карнизи і кам'яна підлога. У маєтку 11 спалень, тож агенти з нерухомості додають, що місця тут вистачить точно для всіх.

Будинок знаходяться в одній хвилині їзди до палацу принца Чарльза / Фото New York Post

Маєток входить в перелік історичної нерухомості. Це означає, що майбутні мешканці відповідають за збереження його цілісності і оригінального зовнішнього вигляду.

У домі збережено чимало цінних предметів / Фото New York Post

Також на території є невелике приватне озеро та збережені англійські сади 19-го століття.