Знаючи про статки Ілона Маска, можна з упевненістю припустити, що він живе у розкішному особняку. Проте все навпаки – зараз його помешкання площею 35 квадратних метрів від Boxabl, обходиться йому лише в 50 000 доларів.

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Що відомо про Boxabl Casita

Після того, як Маск продав усю свою нерухомість, мультимільярдер вирішив переїхати у модульний будинок, розроблений компанією Boxabl з Лас-Вегаса.

Boxabl Casita / Фото Insider

Згідно зі звітом Business Insider, Boxabl Casita – це економний портативний будинок, який швидко зводиться без затрати високого бюджету чи високооплачуваної робочої сили. Автор проєкту Галіано Тірамані зазначає, що Boxabl – найдієвіше рішення житлової кризи у всьому світі.

Першим продуктом компанії є збірна однокімнатна квартира, яку можна зібрати на задньому дворі менш ніж за годину. Представники компанії говорять про підвищений попит на їхню продукцію, зазначаючи, що зараз вони отримали 47 тисяч попередніх замовлень на суму близько 1 мільярда доларів.

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Особливості будинку

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Casita включає спальню, ванну кімнату та вітальню. Стіни, що використовуються в будинках, зроблені з бетону, сталі та ізоляційної піни, що робить конструкцію стійким до гниття. Стіни, дах та підлога з легкістю протистоять ураганним вітрам та снігопадам.

Casita має відкрите планування. А завдяки енергоефективним технологіям зменшуються витрати на обслуговування будинку.