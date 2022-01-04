Зная об состоянии Илона Маска, можно с уверенностью предположить, что он живет в роскошном особняке. Однако все наоборот – сейчас его помещение площадью 35 квадратных метров от Boxabl, обходится ему всего в 50 000 долларов.

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Что известно о Boxabl Casita

После того как Маск продал всю свою недвижимость, мультимиллиардер решил переехать в модульный дом, разработанный компанией Boxabl из Лас-Вегаса.

Boxabl Casita / Фото Insider

Согласно отчету Business Insider, Boxabl Casita – это экономный портативный дом, быстро строящийся без высокого бюджета или высокооплачиваемой рабочей силы. Автор проекта Галиано Тирамани отмечает, что Boxabl – самое действенное решение жилищного кризиса во всем мире.

Первым продуктом компании является однокомнатная сборная квартира, которую можно собрать на заднем дворе менее чем за час. Представители компании говорят о повышенном спросе на их продукцию, отмечая, что сейчас они получили 47 тысяч предварительных заказов на сумму около 1 миллиарда долларов.

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Особенности дома

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Casita включает в себя спальню, ванную комнату и гостиную. Стены, используемые в домах, сделаны из бетона, стали и изоляционной пены, что делает конструкцию устойчивой к гниению. Стены, крыша и пол легко противостоят ураганным ветрам и снегопадам.

Casita имеет открытую планировку. А благодаря энергоэффективным технологиям уменьшаются расходы по обслуживанию дома.