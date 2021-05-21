Вторинне житло: 13 мінусів, які потрібно знати до покупки

Будь-який потенційний покупець житлової нерухомості опиняється перед вибором – квартира у новобудові чи на вторинному ринку. У кожного варіанту є свої особливості.

Сьогодні поговоримо про мінуси вторинки. Детально про них розповіла дизайнерка інтер'єру Антоніна Гришнякова.

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У чому особливості вторинного житлового фонду

За словами дизайнерки інтер'єру, перед покупкою вторинки слід врахувати кілька нюансів.

Такі об'єкти потребують додаткової уваги, щоб створити в них затишний та сучасний простір,

– пояснила Гришнякова.

Недоліки вторинного житла

Квартира в старому житловому фонді часто вимагає серйозних фінансових вкладень. Це пов'язано з тим, що в більшості випадків потрібна заміна комунікацій та демонтаж. Електромережі в старих будинках не розраховані на кількість техніки, яка сьогодні використовується. Це може доставляти дискомфорт при проживанні всім членам сім'ї. Перепланування можна зробити не завжди. Особливо це стосується панельних будинків, де заборонено пересувати чи зносити стіни. Для будь-яких робіт потрібні конструкторські проєкти та узгодження. Це займає багато часу й коштує недешево. Відсутність паркувальних місць. Двори біля старих будинків не призначені для великої кількості машин. Через це виникає стихійне паркування на тротуарах і газонах. Маленькі кімнати й кухні. Раніше будинки будували за мінімальними стандартами, тому приміщення у квартирах маленькі.

Вторинне житло має багато недоліків / Фото Pixabay

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