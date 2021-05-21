Вторинне житло: 13 мінусів, які потрібно знати до покупки

Будь-який потенційний покупець житлової нерухомості опиняється перед вибором – квартира у новобудові чи на вторинному ринку. У кожного варіанту є свої особливості.
Сьогодні поговоримо про мінуси вторинки. Детально про них розповіла дизайнерка інтер'єру Антоніна Гришнякова.
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У чому особливості вторинного житлового фонду
За словами дизайнерки інтер'єру, перед покупкою вторинки слід врахувати кілька нюансів.
Такі об'єкти потребують додаткової уваги, щоб створити в них затишний та сучасний простір,
– пояснила Гришнякова.
Недоліки вторинного житла
- Квартира в старому житловому фонді часто вимагає серйозних фінансових вкладень. Це пов'язано з тим, що в більшості випадків потрібна заміна комунікацій та демонтаж.
- Електромережі в старих будинках не розраховані на кількість техніки, яка сьогодні використовується. Це може доставляти дискомфорт при проживанні всім членам сім'ї.
- Перепланування можна зробити не завжди. Особливо це стосується панельних будинків, де заборонено пересувати чи зносити стіни. Для будь-яких робіт потрібні конструкторські проєкти та узгодження. Це займає багато часу й коштує недешево.
- Відсутність паркувальних місць. Двори біля старих будинків не призначені для великої кількості машин. Через це виникає стихійне паркування на тротуарах і газонах.
- Маленькі кімнати й кухні. Раніше будинки будували за мінімальними стандартами, тому приміщення у квартирах маленькі.
Вторинне житло має багато недоліків / Фото Pixabay
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- Відсутність гостьового санвузла. Для людей, які раніше жили у вторинці, це може не бути проблемою. Однак у нових будинках такі нюанси передбачені.
- У деяких будинках майже в кожній кімнаті є стояки опалення і водопостачання, які не можна ховати в стіни (до них може знадобитися доступ).
- Контингент. Не виключено, що ваш сусід може бути тих, хто п'є, наприклад.
- Відсутність закритої території, яка охороняється.
- Непродумані умови для людей з обмеженими можливостями (відсутність пандусів, вузькі дверні прорізи та ін.).
- Відсутність сучасних систем кондиціонування, пожежогасіння й охорони.
- У старих будинках складніше перевірити документацію на квартиру.
- Сусіди можуть бути проти вашого ремонту й різного шуму.