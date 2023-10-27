Чи подорожчав "квадрат": як змінилися ціни на вторинному ринку нерухомості в Києві

За останній рік середня вартість квадратного метра в Києві на вторинному ринку зросла. Однак це підвищення не таке суттєве.

Рівно рік тому, тобто 27 жовтня 2022 року квадратний метр коштував близько 51 462 гривні. Зараз середня вартість становить 53 073 гривні. У відсотках подорожчання складає 3,13%.

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Ціни за "квадрат" на вторинному ринку

Якщо аналізувати зміни в ціні за останні пів року, то з квітня по жовтень ціна також зросла, але вже на 5,79%. У квітні "квадрат" у середньому коштував 50 166.

Проте за останній місяць середня вартість трішки подешевшала – на 0,51%. Адже у вересні ціна за "квадрат" становила 53 343 гривні.



Зміни в середній вартості за "квадрат" на вторинному ринку / Дані M2bomber

До слова, найвища ціна за квадратний метр у Печерському районі – близько 84 857 гривень. Друге місце з великим відривом займає Шевченківський район – 65 267 за "квадрат". На третьому місці опинився Голосіївський район із середньою вартістю 63 545 квадратних метрів.

Найдешевшу вартість квадратного метра зафіксували в Деснянському районі. Середня ціна там становить 41 560 гривень.

Ціни станом на ранок 27 жовтня / Дані M2bomber