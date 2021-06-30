В'язницю під Києвом не змогли продати за 220 мільйонів гривень: як вона виглядає

Ірпінський виправний центр №132, який розташований у селищі Коцюбинське Київської області, не вдалося реалізувати за ціною 220,2 мільйона гривень. Фонд державного майна знову проведе новий аукціон 27 липня.

Загальна площа земельних ділянок установи становить 8,3 гектара. Як виглядає колонія – дивіться нижче.

Цікаво Квартира у кредит від банку чи на виплат від забудовника: що краще та вигідніше

Що відомо про продаж

Ірпінський виправний центр №132 став першою в'язницею в Україні, яку виставили на продаж. Це сталося у лютому 2021 року – реалізувати лот не вдалося. Вкотре купити колонію запропонували з 20 червня. До 26 липня приймаються заявки всіх охочих, а 27-го липня відбудеться сам аукціон.

У Фонді держмайна і Міністерстві юстиції уточнили, що на утримання установи витрачається

Ірпінський виправний центр вперше виставили на продаж у лютому 2021 року / Фото Фонду держмайна​

Читайте Українці активно інвестують в нерухомість: де краще брати житло

Що є на території колонії

На території Ірпінського виправного центру №132 є 44 об'єкти, серед них: гуртожитки, харчовий блок, медична частина, їдальня для співробітників, будівля очікувань, клуб для засуджених, туалети, лазня, склади, магазини, пости охорони, цеху тощо.

За кілька місяців стартова ціна колонії не змінилася.

Як виглядає колонія біля Ірпеня, яку виставили на продаж / Фото Фонду держмайна:​