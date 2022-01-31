Найчастіше у нульову стадію будівництва вкладаються ті, хто прагне зекономити. Проте, заощадивши раз у надто важливій справі, можна розплачуватися все подальше життя. Адже ризиків при купівлі квартири на стадії "котловану" значно більше, ніж переваг.

Цікаво Вигоди та ризики: на якому етапі будівництва краще купувати квартиру

Переваги такої купівлі

Серед переваг варто виділити:

найнижча ціна. Різниця вартості квадратного метра у порівнянні з квартирою в готовому домі може сягнути 40%. На цьому етапі забудовник не завжди має достатньо коштів для зведення, відповідно, користується такою схемою. Згодом на другому та третьому етапі вартість будівництва буде значно вищою

На цьому етапі забудовник не завжди має достатньо коштів для зведення, відповідно, користується такою схемою. Згодом на другому та третьому етапі вартість будівництва буде значно вищою покупець може приїхати на будмайданчик і глянути, як саме відбувається будівництво житла, а також переконатися, що темпи будівництва відповідають заявленим;

новий будинок зводиться відповідно до сучасних норм, правил і технологій і, при дотриманні цих вимог, він буде значно безпечніший, ніж квартири на вторинному ринку;

придбання житла на ранній стадії дозволяє обрати оптимальне планування, метраж, поверх і вид з вікна.

Дізнайтеся, коли планується здача будинку в експлуатацію / Фото Unsplash

Ризики купівлі будинку на стадії "котловану"

Серед ризиків варто зазначити:

втрата коштів внаслідок заморожування будівництва. І ризик, що ваші кошти вже не повернуться до вас, неминучий, особливо на "нульовій" стадії;

І ризик, що ваші кошти вже не повернуться до вас, неминучий, особливо на "нульовій" стадії; банкрутство компанії забудовника. Ніхто не застрахований від цього. Згадаймо, наприклад, як 13 тисяч інвесторів у будівництво компанії "Укрбуд" кілька років тому опинилися під загрозою. Адже сама компанія припинила роботу на своїх обʼєктах на тлі нестачі грошей та конфлікту в компанії;

Ніхто не застрахований від цього. Згадаймо, наприклад, як 13 тисяч інвесторів у будівництво компанії "Укрбуд" кілька років тому опинилися під загрозою. Адже сама компанія припинила роботу на своїх обʼєктах на тлі нестачі грошей та конфлікту в компанії; спосіб придбання житла в недобудованому будинку, а саме підписання договору на пайову участь. Юристи застерігають: гарантій, що не станеться подвійного продажу того ж житла, немає, навіть в тому випадку, коли покупець входить в ролі учасника в житлово-будівельний кооператив чи підписує попередній договір купівлі-продажу;

чекати завершення будівництва доведеться доволі довго, також варто звернути увагу, що потрібен і час для ремонту. Тож варто подумати про доцільність угоди, особливо, коли "резервного" житла немає.

Як мінімізувати ризики

Ось кілька порад, щоб мінімізувати ризики та купити квартиру на вигідних умовах: