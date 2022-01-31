Найчастіше у нульову стадію будівництва вкладаються ті, хто прагне зекономити. Проте, заощадивши раз у надто важливій справі, можна розплачуватися все подальше життя. Адже ризиків при купівлі квартири на стадії "котловану" значно більше, ніж переваг.
Цікаво Вигоди та ризики: на якому етапі будівництва краще купувати квартиру
Переваги такої купівлі
Серед переваг варто виділити:
- найнижча ціна. Різниця вартості квадратного метра у порівнянні з квартирою в готовому домі може сягнути 40%. На цьому етапі забудовник не завжди має достатньо коштів для зведення, відповідно, користується такою схемою. Згодом на другому та третьому етапі вартість будівництва буде значно вищою
- покупець може приїхати на будмайданчик і глянути, як саме відбувається будівництво житла, а також переконатися, що темпи будівництва відповідають заявленим;
- новий будинок зводиться відповідно до сучасних норм, правил і технологій і, при дотриманні цих вимог, він буде значно безпечніший, ніж квартири на вторинному ринку;
- придбання житла на ранній стадії дозволяє обрати оптимальне планування, метраж, поверх і вид з вікна.
Дізнайтеся, коли планується здача будинку в експлуатацію / Фото Unsplash
Ризики купівлі будинку на стадії "котловану"
Серед ризиків варто зазначити:
- втрата коштів внаслідок заморожування будівництва. І ризик, що ваші кошти вже не повернуться до вас, неминучий, особливо на "нульовій" стадії;
- банкрутство компанії забудовника. Ніхто не застрахований від цього. Згадаймо, наприклад, як 13 тисяч інвесторів у будівництво компанії "Укрбуд" кілька років тому опинилися під загрозою. Адже сама компанія припинила роботу на своїх обʼєктах на тлі нестачі грошей та конфлікту в компанії;
- спосіб придбання житла в недобудованому будинку, а саме підписання договору на пайову участь. Юристи застерігають: гарантій, що не станеться подвійного продажу того ж житла, немає, навіть в тому випадку, коли покупець входить в ролі учасника в житлово-будівельний кооператив чи підписує попередній договір купівлі-продажу;
- чекати завершення будівництва доведеться доволі довго, також варто звернути увагу, що потрібен і час для ремонту. Тож варто подумати про доцільність угоди, особливо, коли "резервного" житла немає.
Як мінімізувати ризики
Ось кілька порад, щоб мінімізувати ризики та купити квартиру на вигідних умовах:
- Звертайтеся до надійних забудовників. Після вибору житлового комплексу поцікавтеся забудовником: почитайте відгуки, подивіться здані об'єкти, перевірте компанію за реєстрами тощо.
- Перевірте всі дозволи, подивіться проєкт.
- Дізнайтеся, коли планується здача будинку в експлуатацію.
- Особисто відвідайте будівельний майданчик. Відвідувати його рекомендується протягом 2 – 3 тижнів, щоб простежити, як триває будівництво. Серйозні компанії переважно не допускають великих простоїв.
- Подивіться, який вигляд має квартира в будинку, що зводиться. Завдяки сучасним технологіям тепер маєте змогу одразу побачити, яким буде ваше житло.