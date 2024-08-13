Чоловік придбав "найпотворніший будинок на вулиці" та перетворив його на житло мрії

Британець Еш Маззіна придбав зі своєю дружиною старий вікторіанський будинок. За два роки пара зробила такий ремонт, що тепер це житло не впізнати.

Процесом та результатом ремонту Еш поділився на своїй тікток-сторінці. Користувачі були вражені, коли побачили справді розкішний інтер'єр раніше занедбаного будинку.

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Чудовий ремонт у старому вікторіанському будинку

За два роки пара розібрала стіни, змінила фундамент і довела до досконалості елегантний інтер'єр.

Це ваш знак – купити найпотворніший будинок на вулиці й перетворити його на будинок своєї мрії. Ми не любили його, коли починали, але ми бачили в ньому потенціал. За два роки ремонту цього вікторіанського будинку в Лондоні він перестав бути найпотворнішим будинком на вулиці, а став нашим прекрасним будинком,

– поділився британець.

До цього пара жила у світлій квартирі в новобудові. Та своєму будинку вони захотіли надати "характеру". На відео видно, що стіни в кухні та коридорі подружжя пофарбувало в насичений винний колір.

Житло до та після ремонту: дивіться відео

Еш каже, що найчастіше його питають про витрати на оновлення екстер'єру будинку. Так ось заміна цегли обійшлася в 3 000 фунтів стерлінгів (близько 155 тисяч гривень).

Насамперед потрібно було очистити від гальки. За допомогою мультиінструменту зніміть поверхню гальки з цегли та старе облицювання, потім злегка відшліфуйте цеглини – на цьому етапі, якщо ви виявите розбиті цеглини, ви можете відновити їх за допомогою вапняної води або справжніх цеглин,

– зазначив Еш.

Тисячі людей поділилися своїми думками щодо оновлення будинку. Користувачі назвали його "будинком з характером" і були приємно здивовані, бо "це не один із тих випадків, коли все стає білим і позбавленим смаку".