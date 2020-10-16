Ремонт у ванній кімнаті вимагає особливої уваги і безлічі зусиль. Важливо не припуститися фатальних помилок.

Які помилки можуть зіпсувати дизайн всього приміщення, розповідає 24 канал.

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Пластикові люки

Питання з люками – досить складний і продумати цей нюанс необхідно до початку ремонту. Іноді люки роблять дуже маленькими, щоб вони були максимально непомітними, але це не дуже зручно в разі якоїсь НС. Ще одна помилка – білий люк на яскравоій плитці. Люк повинен бути максимально подібним кольором стін, щоб не вибиватися з інтер'єру. Або можна його заховати у шафу.

Пластиковий люк зіпсує дизайн ванної / Instagram, superplintus

Як правильно:

Люк повинен бути максимально непомітним / Фото masteravannoy

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Яскрава плитка

У невеликих ванних кімнатах не варто використовувати дуже зухвалу плитку. Занадто яскраве настінне покриття не буде виглядати ефектно і візуально зменшить приміщення. Також слід уникати великих контрастних узорів. Для маленької ванної більше підійде нейтральна плитка – вона прикрасить кімнату і візуально зробить її просторішою.

Яскраві малюнки візуально зменшать ванну і здешевлять дизайн​ / Фото fotokto

ЯК правильно:

Нейтральна палітра підкреслить достоїнства ванної кімнати​ / Фото mirvannaja

Дрібниці і аксесуари на поверхні

У ванній кімнаті важливо продумати системи зберігання, інакше всі необхідні дрібниці будуть лежати на поверхні і створювати ефект захаращеності. Передбачте шафу-пенал, комод, тумбу або інші варіанти для зберігання.

Аксесуари на поверхні зіпсують враження від ванної / Фото Instagram, olly_97

Як правильно:

Сховайте все дрібниці в тумбу або шафу / Фото design-homes