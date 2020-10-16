Названі помилки, які вбивають дизайн ванної кімнати
Ремонт у ванній кімнаті вимагає особливої уваги і безлічі зусиль. Важливо не припуститися фатальних помилок.
Які помилки можуть зіпсувати дизайн всього приміщення, розповідає 24 канал.
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Пластикові люки
Питання з люками – досить складний і продумати цей нюанс необхідно до початку ремонту. Іноді люки роблять дуже маленькими, щоб вони були максимально непомітними, але це не дуже зручно в разі якоїсь НС. Ще одна помилка – білий люк на яскравоій плитці. Люк повинен бути максимально подібним кольором стін, щоб не вибиватися з інтер'єру. Або можна його заховати у шафу.
Пластиковий люк зіпсує дизайн ванної / Instagram, superplintus
Як правильно:
Люк повинен бути максимально непомітним / Фото masteravannoy
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Яскрава плитка
У невеликих ванних кімнатах не варто використовувати дуже зухвалу плитку. Занадто яскраве настінне покриття не буде виглядати ефектно і візуально зменшить приміщення. Також слід уникати великих контрастних узорів. Для маленької ванної більше підійде нейтральна плитка – вона прикрасить кімнату і візуально зробить її просторішою.
Яскраві малюнки візуально зменшать ванну і здешевлять дизайн / Фото fotokto
ЯК правильно:
Нейтральна палітра підкреслить достоїнства ванної кімнати / Фото mirvannaja
Дрібниці і аксесуари на поверхні
У ванній кімнаті важливо продумати системи зберігання, інакше всі необхідні дрібниці будуть лежати на поверхні і створювати ефект захаращеності. Передбачте шафу-пенал, комод, тумбу або інші варіанти для зберігання.
Аксесуари на поверхні зіпсують враження від ванної / Фото Instagram, olly_97
Як правильно:
Сховайте все дрібниці в тумбу або шафу / Фото design-homes