Як бюджетно зробити ремонт у квартирі: 7 пунктів для економії коштів
Ремонт у квартирі чи будинку завжди виливається в солідну суму. Більш того, у процесі вартість раптово зростає, адже з'являються непередбачені витрати.
Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
7 порад, які дозволять заощадити під час ремонту, дала дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
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У цьому невеликому пості я зібрала головний досвід від багаторічної роботи дизайнеркою інтер'єру!
– зазначила Пашковська.
7 порад для економного ремонту
- Кошторис. Його необхідно скласти заздалегідь. Ви повинні чітко розуміти, скільки і чого вам знадобиться.
- Виберіть одного підрядника. За словами дизайнерки інтер'єру, чим менше організацій беруть участь у ремонті – тим менше грошей витратить власник. Тому важливо знайти одного виконавця, який займеться ремонтом.
- Матеріали. Важливо розуміти, що продукція вітчизняних виробників іноді дешевша, але при цьому якісніша, ніж бюджетна імпортна.
- Стеля. Натяжна стеля обійдеться набагато дешевше, ніж будь-яка інша.
- Підлогове покриття.
Уложите паркет или доску плавающим методом – сэкономите сразу на фанере и клее, а также заодно сократите сроки строительных работ,
– порекомендувала Пашковська.
Всі витрати необхідно прорахувати до початку ремонту / Фото remontdoma
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- Меблі. Функціональні меблі дозволять зменшити витрати. Дизайнерка інтер'єру уточнила, що предмети з внутрішніми секціями для зберігання допоможуть заощадити на додатковому комоді.
- Розетки і вимикачі. Заздалегідь необхідно розрахувати кількість розеток і вимикачів, щоб зайвий раз не руйнувати стіни – це не тільки брудно, але й дорого. Для точок за меблями можна вибрати недорогу фурнітуру – її не буде видно.
Це найголовніші речі, яких вам потрібно дотримуватися, якщо ви робите ремонт самостійно,
– резюмувала Анна Пашковська.
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