Ремонт у квартирі чи будинку завжди виливається в солідну суму. Більш того, у процесі вартість раптово зростає, адже з'являються непередбачені витрати.

7 порад, які дозволять заощадити під час ремонту, дала дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська. Цікаво Вибір меблів для ванної кімнати: що потрібно врахувати У цьому невеликому пості я зібрала головний досвід від багаторічної роботи дизайнеркою інтер'єру!

– зазначила Пашковська. 7 порад для економного ремонту Кошторис. Його необхідно скласти заздалегідь. Ви повинні чітко розуміти, скільки і чого вам знадобиться. Виберіть одного підрядника. За словами дизайнерки інтер'єру, чим менше організацій беруть участь у ремонті – тим менше грошей витратить власник. Тому важливо знайти одного виконавця, який займеться ремонтом. Матеріали. Важливо розуміти, що продукція вітчизняних виробників іноді дешевша, але при цьому якісніша, ніж бюджетна імпортна. Стеля. Натяжна стеля обійдеться набагато дешевше, ніж будь-яка інша. Підлогове покриття. Уложите паркет или доску плавающим методом – сэкономите сразу на фанере и клее, а также заодно сократите сроки строительных работ,

– порекомендувала Пашковська. Всі витрати необхідно прорахувати до початку ремонту​ / Фото remontdoma Читайте також Об'єднання кухні з вітальнею: всі за і проти Меблі. Функціональні меблі дозволять зменшити витрати. Дизайнерка інтер'єру уточнила, що предмети з внутрішніми секціями для зберігання допоможуть заощадити на додатковому комоді. Розетки і вимикачі. Заздалегідь необхідно розрахувати кількість розеток і вимикачів, щоб зайвий раз не руйнувати стіни – це не тільки брудно, але й дорого. Для точок за меблями можна вибрати недорогу фурнітуру – її не буде видно. Це найголовніші речі, яких вам потрібно дотримуватися, якщо ви робите ремонт самостійно,

– резюмувала Анна Пашковська. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дизайнер интерьера Москва (@anna.pashk)