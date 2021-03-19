Как бюджетно сделать ремонт в квартире: 7 пунктов для экономии средств
Ремонт в квартире или доме всегда выливается в солидную сумму. Более того, в процессе расходы внезапно возрастают, ведь появляются непредвиденные траты.
Источник:Инстаграм Анны Пашковской
7 советов, которые позволят сэкономить во время ремонта, дала дизайнер интерьера Анна Пашковская.
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В этом небольшом посте я собрала главный опыт от многолетней работы дизайнером интерьера!
– отметила Пашковская.
7 советов для экономного ремонта
- Смета. Ее необходимо составить заранее. Вы должны четко понимать, сколько и чего вам понадобится.
- Выберите одного подрядчика. По словам дизайнера интерьера, чем меньше организацией участвуют в ремонте – тем меньше денег потратит владелец. Поэтому важно найти одного исполнителя, который займется ремонтом.
- Материалы. Важно понимать, что продукция отечественных производителей иногда дешевле, но при этом качественнее, чем бюджетная импортная.
- Потолок. Натяжной потолок обойдется гораздо дешевле, чем любой другой.
- Напольное покрытие.
Уложите паркет или доску плавающим методом – сэкономите сразу на фанере и клее, а также заодно сократите сроки строительных работ,
– порекомендовала Пашковская.
Все траты необходимо просчитать до начала ремонта / Фото remontdoma
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- Мебель. Функциональная мебель позволит уменьшить расходы. Дизайнер интерьера уточнила, что предметы с внутренними секциями для хранения помогут сэкономить на дополнительном комоде.
- Розетки и выключатели. Заранее необходимо рассчитать количество розеток и выключателей, чтобы лишний раз не штробить стены – это не только грязно, но и дорого. Для точек за мебелью можно выбрать недорогую фурнитуру – ее не будет видно.
Это самые главные вещи, которые вам нужно соблюдать, если вы делаете ремонт самостоятельно,
– резюмировала Анна Пашковская.
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