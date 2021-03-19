Ремонт в квартире или доме всегда выливается в солидную сумму. Более того, в процессе расходы внезапно возрастают, ведь появляются непредвиденные траты.

7 советов, которые позволят сэкономить во время ремонта, дала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

Интересно Выбор мебели для ванной комнаты: что нужно учесть

В этом небольшом посте я собрала главный опыт от многолетней работы дизайнером интерьера!

– отметила Пашковская.

7 советов для экономного ремонта

Смета. Ее необходимо составить заранее. Вы должны четко понимать, сколько и чего вам понадобится. Выберите одного подрядчика. По словам дизайнера интерьера, чем меньше организацией участвуют в ремонте – тем меньше денег потратит владелец. Поэтому важно найти одного исполнителя, который займется ремонтом. Материалы. Важно понимать, что продукция отечественных производителей иногда дешевле, но при этом качественнее, чем бюджетная импортная. Потолок. Натяжной потолок обойдется гораздо дешевле, чем любой другой. Напольное покрытие.

Уложите паркет или доску плавающим методом – сэкономите сразу на фанере и клее, а также заодно сократите сроки строительных работ,

– порекомендовала Пашковская.

Все траты необходимо просчитать до начала ремонта / Фото remontdoma

Читайте также Объединение кухни с гостиной: все за и против

Мебель. Функциональная мебель позволит уменьшить расходы. Дизайнер интерьера уточнила, что предметы с внутренними секциями для хранения помогут сэкономить на дополнительном комоде. Розетки и выключатели. Заранее необходимо рассчитать количество розеток и выключателей, чтобы лишний раз не штробить стены – это не только грязно, но и дорого. Для точек за мебелью можно выбрать недорогую фурнитуру – ее не будет видно.

Это самые главные вещи, которые вам нужно соблюдать, если вы делаете ремонт самостоятельно,

– резюмировала Анна Пашковская.