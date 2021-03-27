Как и где хранить игрушки в детской комнате: лучшие идеи
Детская комната всегда завалена и засыпана игрушками. Для того чтобы этого избежать, необходимо продумать хранение.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Как и где прятать и располагать игрушки в детской комнате, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Игрушeк дoлжно быть дocтаточно и poвно стoлько, чтoбы дeти сaми лeгко мoгли пoддерживать пopядок в свoeй кoмнате. Нo чтобы этому научиться, детям нужна помощь взрослых,
– отметила Петайкина.
Она рассказала, что можно использовать в детской, кроме шкафа.
Как хранить игрушки в детской
С чего начать
- Разберите игрушки и уберите ненужные.
- Разделите все игрушки по категориям и рассортируйте по ящикам.
- Разместите ящики на стеллажах и полках.
Как разместить
- То, чем будем пользоваться редко, располагаем сверху.
- Мелкие игрушки или те, с которыми ребенку требуется помощь, размещаем на "среднем" этаже.
- Игрушки для самостоятельных игр оставляем внизу.
Для хранения игрушек отлично подойдут ящики и контейнеры / Фото pinterest
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Стеллаж в детской
Стеллаж – это отличное решение для детской. В дальнейшем ящики для игрушек заменятся книгами или косметикой. И его можно использовать для зонирования,
– пояснила Анна Петайкина.
Игрушки для самостоятельных игр следует оставить внизу / Фото pinterest
Другие идеи для хранения игрушек
- Кровать-комод. По словам дизайнера интерьера, этот предмет мебели является спасением для маленьких комнат.
- Сундук.
- Мешок.
- Корзины.
- Ведра.
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