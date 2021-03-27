Детская комната всегда завалена и засыпана игрушками. Для того чтобы этого избежать, необходимо продумать хранение.

Как и где прятать и располагать игрушки в детской комнате, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Игрушeк дoлжно быть дocтаточно и poвно стoлько, чтoбы дeти сaми лeгко мoгли пoддерживать пopядок в свoeй кoмнате. Нo чтобы этому научиться, детям нужна помощь взрослых,

– отметила Петайкина.

Она рассказала, что можно использовать в детской, кроме шкафа.

Как хранить игрушки в детской

С чего начать

Разберите игрушки и уберите ненужные.

Разделите все игрушки по категориям и рассортируйте по ящикам.

Разместите ящики на стеллажах и полках.

Как разместить

То, чем будем пользоваться редко, располагаем сверху.

Мелкие игрушки или те, с которыми ребенку требуется помощь, размещаем на "среднем" этаже.

Игрушки для самостоятельных игр оставляем внизу.

Для хранения игрушек отлично подойдут ящики и контейнеры / Фото pinterest

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Стеллаж в детской

Стеллаж – это отличное решение для детской. В дальнейшем ящики для игрушек заменятся книгами или косметикой. И его можно использовать для зонирования,

– пояснила Анна Петайкина.

Игрушки для самостоятельных игр следует оставить внизу / Фото pinterest

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