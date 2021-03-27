Як і де зберігати іграшки у дитячій кімнаті: кращі ідеї

Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Анни Петайкіної

Дитяча кімната завжди завалена і засипана іграшками. Для того щоб цього уникнути, необхідно продумати зберігання.

Як і де ховати і розташовувати іграшки в дитячій кімнаті, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

Читайте Ремонт у квартирі: 7 заповідей, які допоможуть власникам

Іграшок має бути достатньо і рівно стільки, щоб діти самі могли легко підтримувати порядок у своїй кімнаті. Але щоб цьому навчитися, дітям потрібна допомога дорослих,
– зазначила Петайкіна.

Вона розповіла, що можна використовувати у дитячій, крім шафи.

Як зберігати іграшки у дитячій

З чого почати

  • Розберіть іграшки і приберіть непотрібні.
  • Розділіть всі іграшки за категоріями і розсортуйте по шухлядах.
  • Розмістіть ящики на стелажах і полицях.

Як розмістити

  • Те, чим будемо користуватися рідко, ставимо зверху.
  • Дрібні іграшки або ті, з якими дитині потрібна допомога, розміщуємо на "середньому" поверсі.
  • Іграшки для самостійних ігор залишаємо внизу.

Для зберігання іграшок відмінно підійдуть ящики і контейнери​ / Фото pinterest

Цікаво Як вибрати підлогове покриття: 5 порад від дизайнерки інтер'єру

Стелаж у дитячій

Стелаж – це відмінне рішення для дитячої. Надалі ящики для іграшок заміняться книгами або косметикою. І його можна використовувати для зонування,
– пояснила Анна Петайкіна.

Іграшки для самостійних ігор слід залишити внизу / Фото pinterest

Інші ідеї для зберігання іграшок

  • Ліжко-комод. За словами дизайнерки інтер'єру, цей предмет меблів є порятунком для маленьких кімнат.
  • Скриня.
  • Мішок.
  • Кошики.
  • Відра.