Як і де зберігати іграшки у дитячій кімнаті: кращі ідеї

Дитяча кімната завжди завалена і засипана іграшками. Для того щоб цього уникнути, необхідно продумати зберігання.

Як і де ховати і розташовувати іграшки в дитячій кімнаті, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Іграшок має бути достатньо і рівно стільки, щоб діти самі могли легко підтримувати порядок у своїй кімнаті. Але щоб цьому навчитися, дітям потрібна допомога дорослих,

– зазначила Петайкіна.

Вона розповіла, що можна використовувати у дитячій, крім шафи.

Як зберігати іграшки у дитячій

З чого почати

Розберіть іграшки і приберіть непотрібні.

Розділіть всі іграшки за категоріями і розсортуйте по шухлядах.

Розмістіть ящики на стелажах і полицях.

Як розмістити

Те, чим будемо користуватися рідко, ставимо зверху.

Дрібні іграшки або ті, з якими дитині потрібна допомога, розміщуємо на "середньому" поверсі.

Іграшки для самостійних ігор залишаємо внизу.

Для зберігання іграшок відмінно підійдуть ящики і контейнери​ / Фото pinterest

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Стелаж у дитячій

Стелаж – це відмінне рішення для дитячої. Надалі ящики для іграшок заміняться книгами або косметикою. І його можна використовувати для зонування,

– пояснила Анна Петайкіна.

Іграшки для самостійних ігор слід залишити внизу / Фото pinterest

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