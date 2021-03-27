Як і де зберігати іграшки у дитячій кімнаті: кращі ідеї

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Дитяча кімната завжди завалена і засипана іграшками. Для того щоб цього уникнути, необхідно продумати зберігання.
Як і де ховати і розташовувати іграшки в дитячій кімнаті, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Іграшок має бути достатньо і рівно стільки, щоб діти самі могли легко підтримувати порядок у своїй кімнаті. Але щоб цьому навчитися, дітям потрібна допомога дорослих,
– зазначила Петайкіна.
Вона розповіла, що можна використовувати у дитячій, крім шафи.
Для зберігання іграшок відмінно підійдуть ящики і контейнери / Фото pinterest
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Стелаж – це відмінне рішення для дитячої. Надалі ящики для іграшок заміняться книгами або косметикою. І його можна використовувати для зонування,
– пояснила Анна Петайкіна.
Іграшки для самостійних ігор слід залишити внизу / Фото pinterest