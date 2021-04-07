Як декорувати інтер'єр, щоб зробити квартиру модною: 3 поради

Стильне житло хоче кожен власник. У першу чергу для цього необхідно ретельно продумати декор.

Саме декорування дозволять повністю видозмінити квартиру або будинок. Що потрібно врахувати – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Деталі інтер'єру – це відображення внутрішнього світу власника. Незалежно від обраного стилю і колірної гами, саме аксесуари найбільше впливають на загальне враження від кімнати,

– зазначила Пашковська.

Як грамотно декорувати інтер'єр

1. Зручність і практичність

За словами дизайнерки інтер'єру, цей пункт має бути на першому місці. Купуючи будь-який аксесуар у квартиру чи будинок, у першу чергу необхідно зважити, чи буде вам комфортно і затишно перебувати в цьому приміщенні.

Інтер'єр повинен бути комфортним для всіх мешканців​ / Фото pinterest

2. Почуття міри

Анна Пашковська уточнила, що захаращення квартири, навіть якщо це будуть унікальні, ексклюзивні й дорогі речі, зіпсує враження про дім. За її словами, смак господарів визначається їхнім почуттям міри.

У стильному інтер'єрі не має бути нічого зайвого​ / Фото pinterest

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3. Приділяйте увагу світлу

Одним з найважливіших аспектів в інтер'єрі є світло. Воно має завершувати всю композицію облаштування приміщення. Рекомендується використовувати кілька сценаріїв освітлення.

Використовуйте у квартирі кілька сценаріїв світла​ / Фото pinterest