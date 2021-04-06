Фарбування стін – актуальне і затребуване рішення для квартири і будинку. Такий варіант обходиться дешевше, ніж шпалери, і легко оновлюється у разі необхідності.

Багато хто, говорячи про фарбування житла, уявляє звичайні однотонні стіни. Однак існують цікаві і трендові рішення, про які розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Існує безліч різних варіантів фарбування стін і це не завжди звичний "бежевенький",

– зазначила Морозова.

Градієнтне фарбування стін

За словами дизайнерки інтер'єру, цей прийом часто використовується. Обраний "колір поступово блідне і розмивається або плавно перетікає в інший". Таке рішення – свіжий і акцентний підхід, який дозволять інакше поглянути на можливості фарбування.

Акцентна стіна

У цьому випадку одна стіна забарвлюється в контрастний колір, а решта – у пастельні. Вікторія Морозова уточнила, що це – відмінний декоративний прийом.

Акцентна стіна – відмінне рішення для ненудного інтер'єру / Фото pinterest

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Геометричне фарбування

Дизайнерка інтер'єру зазначила, що геометричні форми знаходяться у тренді. У приміщенні можна використовувати як яскраві кольори, які протиставляються один одному, так і пастельні, близькі за відтінком.

Геометричне фарбування може бути різних кольорів / Фото pinterest

Орнамент

За допомогою трафаретів на однорідне фарбування можна нанести патерн орнаменту. Використовуйте яскраві або пастельні кольори фарб, але обмежте вибір 3-4 відтінками,

– уточнила Вікторія Морозова.

Фактурне фарбування

Такий прийом реалізується за допомогою використання різних інструментів: валиків, шпателів. Візуально такий ефект може нагадувати декоративну штукатурку.