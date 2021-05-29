Для того щоб інвестувати в об'єкт нерухомості на стадії будівництва, потрібно врахувати кілька моментів. Детальніше – читайте нижче.

Цікаво Купівля квартири у новобудові: важливі критерії, які потрібно врахувати

Купівля житла в ОАЕ: що потрібно знати

Консультації

Потенційним покупцям перед купівлею нерухомості в будинку, який ще будується, слід звернутися в консультаційну фірму. Фахівці нададуть повні дані про об'єкт. В ОАЕ вибір нерухомості дуже великий, тому цей пункт ігнорувати не слід.

Репутація забудовника

Ім'я забудовника має велике значення. У Дубаї не важко дізнатися всю інформацію про компанію, яка займається будівництвом. Крім того, земельний департамент Дубая веде "Реєстр девелоперів нерухомості", в якому є імена всіх забудовників, що мають ліцензію.

Повернення інвестицій

При покупці важливо враховувати рентабельність інвестицій. У Дубаї середній коефіцієнт рентабельності становить 7 – 9%, тому це місто вважається одним з найвищою прибутковістю інвестицій в нерухомість у світі.

В ОАЕ вигідно купувати нерухомість в процесі будівництва​ / Фото Pixabay

Читайте У США виставили на продаж "будинок Дарта Вейдера": як він виглядає

Інфраструктура

Перед покупкою, слід впевнитися, що будинок розташований у вдалому місці. Поруч мають бути школи, лікарні й торгові центри. Також важлива транспортна розв'язка. Покупці повинні звернути увагу й на краєвид зі свого житла.

Якість об'єкту

Купуючи нерухомість у процесі будівництва, варто враховувати якість матеріалів, які використовуються.

Завершені об'єкти

При виборі забудовника, з'ясуйте, які об'єкти вже були побудовані та в які строки.

Оплата

Під час підписання договору покупець повинен уточнити ціну та схему оплати. В ОАЕ можлива виплата протягом 10 років, проте у такому разі девелопери додають відсоток до початкової ціни. Всі ці нюанси мають бути прописані у договорі.

Післяпродажне обслуговування

В ОАЕ післяпродажне обслуговування є невід'ємною частиною управління нерухомим майном. У такому випадку клієнт звільняється від таких процедур, як оформлення документів на нерухомість після її придбання чи зміни власника та ін.