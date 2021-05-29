Для того щоб інвестувати в об'єкт нерухомості на стадії будівництва, потрібно врахувати кілька моментів. Детальніше – читайте нижче.
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Консультації
Потенційним покупцям перед купівлею нерухомості в будинку, який ще будується, слід звернутися в консультаційну фірму. Фахівці нададуть повні дані про об'єкт. В ОАЕ вибір нерухомості дуже великий, тому цей пункт ігнорувати не слід.
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Репутація забудовника
Ім'я забудовника має велике значення. У Дубаї не важко дізнатися всю інформацію про компанію, яка займається будівництвом. Крім того, земельний департамент Дубая веде "Реєстр девелоперів нерухомості", в якому є імена всіх забудовників, що мають ліцензію.
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Повернення інвестицій
При покупці важливо враховувати рентабельність інвестицій. У Дубаї середній коефіцієнт рентабельності становить 7 – 9%, тому це місто вважається одним з найвищою прибутковістю інвестицій в нерухомість у світі.
В ОАЕ вигідно купувати нерухомість в процесі будівництва / Фото Pixabay
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Інфраструктура
Перед покупкою, слід впевнитися, що будинок розташований у вдалому місці. Поруч мають бути школи, лікарні й торгові центри. Також важлива транспортна розв'язка. Покупці повинні звернути увагу й на краєвид зі свого житла.
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Якість об'єкту
Купуючи нерухомість у процесі будівництва, варто враховувати якість матеріалів, які використовуються.
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Завершені об'єкти
При виборі забудовника, з'ясуйте, які об'єкти вже були побудовані та в які строки.
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Оплата
Під час підписання договору покупець повинен уточнити ціну та схему оплати. В ОАЕ можлива виплата протягом 10 років, проте у такому разі девелопери додають відсоток до початкової ціни. Всі ці нюанси мають бути прописані у договорі.
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Післяпродажне обслуговування
В ОАЕ післяпродажне обслуговування є невід'ємною частиною управління нерухомим майном. У такому випадку клієнт звільняється від таких процедур, як оформлення документів на нерухомість після її придбання чи зміни власника та ін.