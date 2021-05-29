Для того чтобы инвестировать в объект недвижимости на стадии строительства, нужно учесть несколько моментов. Подробнее – читайте ниже.

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Покупка жилья в ОАЭ: что нужно знать

Консультации

Потенциальным покупателям перед покупкой недвижимости в доме, который еще строится, следует обратиться в консультационную фирму. Специалисты предоставят полные данные об объекте. В ОАЭ выбор недвижимости очень большой, поэтому этот пункт игнорировать не следует.

Репутация застройщика

Имя застройщика имеет большое значение. В Дубае не составит труда узнать всю информацию о компании, которая занимается строительством. Кроме того, земельный департамент Дубая ведет "Реестр девелоперов недвижимости", в котором есть имена всех застройщиков, имеющих лицензию.

Возврат инвестиций

При покупке важно учитывать рентабельность инвестиций. В Дубае средний коэффициент рентабельности составляет 7 – 9%, поэтому этот город считается одним из самой высокой доходностью инвестиций в недвижимость в мире.

В ОАЭ выгодно покупать недвижимость в процессе строительства / Фото Pixabay

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Инфраструктура

Перед покупкой, следует убедиться, что дом расположен в удачном месте. Рядом должны быть школы, больницы и торговые центры. Также важна транспортная развязка. Покупатели должны обратить внимание и на вид из своего жилья.

Качество объекта

Покупая недвижимость в процессе строительства, стоит учитывать качество материалов, которые используются.

Завершенные объекты

При выборе застройщика, выясните, какие объекты уже были построены и в какие сроки.

Оплата

При подписании договора покупатель должен уточнить цену и схему оплаты. В ОАЭ возможна выплата в течение 10 лет, однако в таком случае девелоперы добавляют процент к изначальной цене. Все эти нюансы должны быть прописаны в договоре.

Послепродажное обслуживание

В ОАЭ послепродажное обслуживание является неотъемлемой частью управления недвижимым имуществом. В таком случае клиент освобождается от таких процедур, как оформление документов на недвижимость после ее приобретения или смены владельца и пр.