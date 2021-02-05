Як дизайн спальні впливає на сон: названо 4 цікавих пункти

Спальня – кімната, у якій людина відпочиває і розслабляється, тому вона повинна бути комфортною, затишною і зручною.

Як дизайн спальні впливає на сон людини, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Колєчкіна.

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Як дизайн спальні впливає на сон?! Дуже просто: для хорошого сну вам важливі не вензелі на стінах (хоча, якщо вони до душі, то чому б і так), а в першу чергу важливий комфорт ліжка і матраца з подушкою,

– зазначила Колєчкіна.

Що потрібно для комфорту і затишку у спальні

Якісний матрац. До його вибору треба поставитися дуже відповідально, і обов'язково протестувати перед покупкою.

Світло. Освітлення – нюанс, який також потрібно продумати на етапі ремонту. Під час сну вам нічого не повинно заважати. Крім того, відмінним варіантом для спальні є ролети-блекаути з електроприводом, що "дозволяє одним натисканням кнопочки забезпечити комфортну темряву і добре виспатися".

Спальня має бути максимально комфортною для відпочинку​ / Фото ivd

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Температура повітря і вологість. Ці моменти можна відкоригувати за допомогою кондиціонера і зволожувача повітря. Важливо: пам'ятайте, що кондиціонери потрібно чистити.

Текстиль. За словами дизайнерки інтер'єру, для спальні слід вибирати натуральні тканини з натуральними барвниками. Це можуть бути: сатин, льон, полірована бавовна та ін.

Тільки згадайте момент, коли лягаєте спати, і ваше перше торкання подушки... Протягом усього сну (а це третина життя і, думаю, не дарма ми так влаштовані, що говорить про важливість цього процесу) ви контактуєте з вибраними вами тканинами,

– резюмировала Колєчкіна.