Зонування в однокімнатній квартирі: 8 крутих ідей
Зонування в однокімнатній квартирі можна зробити за допомогою декількох способів. Вибір залежить від особистих переваг і цілей.
Джерело: інстаграм Анни Колєчкіної
Які варіанти найбільш популярні і затребувані, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Колєчкіна.
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За словами Колєчкіної, зробити з однокімнатної квартири відкритий простір з функціональними зонами не завжди просто. Однак існує багато цікавих і оригінальних способів залежно від потреб і цілей замовників.
Як зонувати однокімнатну квартиру
Перегородки і розсувні двері
Перегородки можуть бути з різного матеріалу (металу, дерева, скла або гіпсокартону). Дизайнерка інтер'єру пояснила, що конструкції з гіпсокартону – відмінний варіант, але він вимагає додаткових будівельних робіт. У той же час розсувні двері або наскрізні перегородки пропускають світло. Якщо у кімнаті лише одне вікно, більше підійде розсувна перегородка з віконцями.
Текстиль
Залежно від підсумкової мети власників, вибирають легкі фіранки або щільні штори. Останній варіант допоможе створити атмосеру для спокійного відпочинку, а напівпрозорі фіранки зроблять приміщення просторим і повітряним. Цей прийом використовується разом з іншими способами зонування.
Планувальне рішення
Можна зменшити житлову кімнату і розширити кухню, де виділити зону їдальні та вітальні.
Меблі
Для зонування можна використати, наприклад, шафу або ж барну стійку, яка не тільки відокремить кухню від вітальні, але і замінить обідній стіл.
Предмети меблів дозволять відгородити потрібну зону / Фото trizio
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Ніша
Цей варіант добре підійде для розміщення ліжка. Також там можна облаштувати робочий стіл з полками або гардеробну з розсувними дверима. Таким чином можна обійтися без перегородок.
Подіум
Якщо в квартирі високі стелі, на подіумі можна організувати вітальню, робочий кабінет або дитячий куточок. Також можна продумати місця для зберігання.
Подіум також може бути варіантом зонування / Фото trizio
Колірна гама
Для того щоб зонувати простір кольором оздоблення стін і стелі, використовуйте близькі відтінки або зіграйте на контрасті.
Фактури
Матеріали різної фактури на підлозі і стінах – ще один відмінний спосіб зонування.
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