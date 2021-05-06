Освежить обстановку в гостиной и создать особую атмосферу помогут несколько приемов. Детальнее – читайте ниже.

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Как украсить гостиную

Текстиль

Текстиль является одним из самых простых способов освежить интерьер. Лучше подобрать 4 сезонных комплекта – летний, осенний, зимний и весенний, которые можно менять в зависимости от времени года. Это различные пледы, подушки, шторы и пр. Палитра цветов может быть разнообразной, главное, чтобы она вписывалась в стиль помещения.

Красивый текстиль способен изменить вид помещения / Фото pinterest

Ковер

В последние годы ковры получили "новую жизнь". Они не только комфортны, но и могут стать изюминкой в интерьере, а также помогут зонировать пространство. Помните, что ковер должен сочетаться со стилем.

Стильный ковер украсит помещение / Фото pinterest

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Фото, картины, постеры

Еще один способ освежить гостиную – подобрать стильные элементы. Это может быть живопись, постеры или фото – все зависит от личных предпочтений и стиля, в котором выполнен интерьер.

Рамки могут стать акцентом в интерьере / Фото pinterest

Живые растения

Комнатные цветы – беспроигрышный вариант, который сделает помещение "живым", свежим и сочным. Более того, это решение подойдет для любого стиля дизайна, главное – правильно подобрать растение.

Живые цветы – идеальное решение для любого дома / Фото pinterest