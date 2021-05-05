Для того щоб він не став "зайвим" в інтер'єрі, важливо врахувати деякі нюанси. Корисними порадами поділилася дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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Телевізор – не тільки джерело інформації, але й елемент інтер'єру. Але як вписати його у загальну стилістику вашого житла?

– зазначила Файнблат.

Як вписати телевізор у стиль квартири

У вітальні

За словами дизайнерки інтер'єру, ідеальний варіант для телевізора – тумба під стіною чи в ніші шафи. У такому разі місця для сидіння слід зробити у формі півкола. Відстань до екрану має становити мінімум 1,5 метра. Висота від підлоги до телевізора – від 1 метра. Не рекомендується розташовувати телевізор екраном до вікна – сонячне світло буде створювати відблиски та заважатиме комфортному перегляду.

Відстань до телевізора має бути не меншою, ніж 1,5 метра / Фото pinterest

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Телевізор у спальні

Вдале рішення – телевізор на висоті навпроти ліжка. У такому разі тіло не буде втомлюватися, а шия залишиться в розслабленому положенні.

На кухні

Для використання телевізора на кухні, найважливіше – підібрати місце, щоб убезпечити його від жиру та води. Також телевізор не можна ставити на холодильник. За словами дизайнерки інтер'єру, вібрації погано впливають на техніку. Якщо дозволяє планування, ТБ краще встановити в ніші або ж використати кронштейни для кріплення на стіні.

Телевізор не повинен знаходитися біля плити, крана і на холодильнику / Фото pinterest

Дотримуйтеся відстані не менш ніж півтора метра. Рекомендується також його розташовувати на рівні очей. А оскільки зазвичай на кухні господині більше стоять за робочим столом, то й телевізор розміщуйте вище з урахуванням цього,

– резюмувала Вікторія Файнблат.