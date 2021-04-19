Як легко і швидко освіжити ванну кімнату: лайфхаки від профі

Ванна кімната – місце, яке обов'язково має бути затишним і комфортним. Атмосфера в ній повинна бути теплою і розслаблюючою.

Якщо ремонт уже зроблений, домогтися цього можна за допомогою простих прийомів. Цікавими лайфхаками поділилася дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Зміни у ванній кімнаті можуть бути як глобальними, так і такими, що не потребують особливих втручань,

– розповіла Петайкіна.

Як легко освіжити ванну

Килимки

Найпростіший спосіб перетворити ванну – змінити килимки. Це можуть бути варіанти з цікавим принтом.

Оригінальні килимки зроблять приміщення унікальним / Фото issi

Паркет для підлоги

Багато хто вважає, що паркет не можна використовувати у ванній. Однак, за словами дизайнерки інтер'єру, є варіанти, захищені спеціальним просоченням. Це дозволяє класти паркет у ванній кімнаті, а також стильно міксувати його з керамогранітом для наймокріших зон.

Стіни

Ще один спосіб освіжити приміщення – використати шпалери на стінах. Спеціальні серії для ванної кімнати дозволять зробити стіни незвичайними. Також можна використати картини або постери.

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Плитка

Акцентна стіна з незвичайною плиткою у ванній кімнаті створить нетиповий інтер'єр, який нікого не залишить байдужим.

Зелень

Для декору ванної кімнати можна використати зелені рослини. Також можна підібрати квіти або сухоцвіти.

Зелені рослини стануть прикрасою ванної / Фото Pixabay

Дзеркала

Незвичайні дзеркала або відразу кілька штук можуть зробити ванну цікавою та оригінальною.

Полиці-драбинки

Ця система зберігання не тільки допоможе знайти місце для необхідних речей, але й стане декором.