Інтер'єр спальні: які зони оформити в кімнаті відпочинку
Зонування – прийом, який дозволяє зробити будь-яке приміщення максимально функціональним і комфортним. Спальня – не виняток.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
У спальній кімнаті можна зробити різні затишні зони. Які саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Іноді укомплектувати більшу квартиру буває важче, ніж зробити це у маленькій. Багато простору – це відповідальність, потрібно зробити так, щоб він був функціональним, а не простоював просто так,
– зазначила Петайкіна.
Зонування у спальні слід продумати до ремонту / Фото Pixabay
Які зони зробити в спальні
- Гардеробна. Цей варіант – прекрасна заміна масивним шафам.
- Кабінет. Цю зону, за словами дизайнерки інтер'єру, слід візуально відгородити. Краще, якщо вона буде знаходитися недалеко від вікна.
- Туалетний столик.
Часто столик може замінити приліжкову тумбу, якщо не вистачає місця для його розміщення в окремій зоні,
– уточнила Анна Петайкіна.
- Ванна. Цей варіант підходить для дуже великих спалень або при об'єднанні кімнат.
- Камін. Релакс-зона, яка дозволить відпочити після робочого дня.
- Хобі та відпочинок. У спальні можна зробити куточок для відпочинку або читання. Не забудьте підібрати стильний торшер.
Правильне зонування забезпечить затишок у кімнаті / Фото pinterest
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Як розмежувати зони в спальні:
- меблями;
- перегородками;
- світлом;
- кольором;
- подіумом;
- рельєфною стелею;
- шторами.
Зонування дозволить зробити максимально комфортну спальню / Фото pinterest
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