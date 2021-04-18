Зонування – прийом, який дозволяє зробити будь-яке приміщення максимально функціональним і комфортним. Спальня – не виняток.

У спальній кімнаті можна зробити різні затишні зони. Які саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Іноді укомплектувати більшу квартиру буває важче, ніж зробити це у маленькій. Багато простору – це відповідальність, потрібно зробити так, щоб він був функціональним, а не простоював просто так,

– зазначила Петайкіна.

Зонування у спальні слід продумати до ремонту / Фото Pixabay

Які зони зробити в спальні

Гардеробна. Цей варіант – прекрасна заміна масивним шафам.

Цей варіант – прекрасна заміна масивним шафам. Кабінет. Цю зону, за словами дизайнерки інтер'єру, слід візуально відгородити. Краще, якщо вона буде знаходитися недалеко від вікна.

Цю зону, за словами дизайнерки інтер'єру, слід візуально відгородити. Краще, якщо вона буде знаходитися недалеко від вікна. Туалетний столик.

Часто столик може замінити приліжкову тумбу, якщо не вистачає місця для його розміщення в окремій зоні,

– уточнила Анна Петайкіна.

Ванна. Цей варіант підходить для дуже великих спалень або при об'єднанні кімнат.

Цей варіант підходить для дуже великих спалень або при об'єднанні кімнат. Камін. Релакс-зона, яка дозволить відпочити після робочого дня.

Релакс-зона, яка дозволить відпочити після робочого дня. Хобі та відпочинок. У спальні можна зробити куточок для відпочинку або читання. Не забудьте підібрати стильний торшер.

Правильне зонування забезпечить затишок у кімнаті / Фото pinterest

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Як розмежувати зони в спальні:

меблями;

перегородками;

світлом;

кольором;

подіумом;

рельєфною стелею;

шторами.

Зонування дозволить зробити максимально комфортну спальню / Фото pinterest