Дієвими стратегіями поділилася оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Експертка зазначила, що особи, чий сімейний чи власний дохід становить хоча б 1,5 – 2 тисячі доларів на місяць, можуть приділити більше уваги фінансовій грамотності, проаналізувати витрати, а також вивчити можливі інструменти для накопичення необхідної суми.

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Нижче — кілька слушних порад щодо того, як бути, коли грошей на квартиру в новобудові бракує.

Стратегія 1. Купівля проміжного варіанта

Якщо різниця між доходами та витратами настільки суттєва, що вам доведеться збирати на бажану квартиру у центрі щонайменше 50 років, експертка радить розглянути проміжний варіант – житло, у якому ви зможете пожити певний час, щоб фінансово вийти на новий рівень. Й вже потім продати його, докласти накопичене і придбати квартиру, на яку ви націлювалися початково.

Що потрібно для цієї стратегії: насамперед чітке розуміння, що компроміс не дорівнює купівлі неліквіду й відвертого мас-маркету, який через рік втратить ціну.

Ви маєте ретельно балансувати між бажаним і дійсним, але так, щоб у ЖК і планування був потенціал зростання, щоб у розрізі 5 – 7 років ця квартира не втратила в ціні, а, навпаки, зросла,

– додає Берещак.

На що варто звернути увагу: на комплексні проєкти розвитку територій у спальних районах, можливо, на відстані від метро, але із зупинками наземного транспорту по сусідству. Із закладеним набором інфраструктури: тобто на території в майбутньому мають з'явитися магазини, сервісні об'єкти, продовольчі лавки, супермаркет, а просторове зонування не обмежується дитячим майданчиком і парою лавочок.

Стратегія 2. Купівля в ліквідному форматі за допомогою фінансових інструментів

Другий можливий варіант – купити житло навіть у сегменті "комфорт+" у ліквідних нині форматах екокомплексу, мініполіса, багатофункціонального ЖК із потенціалом зростання ціни на 25 – 30% на рік, але не за 100% вартості, а за допомогою розтермінування від девелопера або іпотечного кредитування, розрахувавши зручний строк і перший внесок під себе.

У разі розтермінування – так, ви переплачуєте на вартості квадрата приблизно 80 – 120 доларів одразу, але отримуєте 3, 5 і навіть 7 років для виплати квартири, у яку можете заїхати набагато раніше, зробивши мінімальний ремонт.

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Поступіться кількістю квадратних метрів, планувальним рішенням, але не якістю середовища для життя – от головна порада. Бо в майбутньому саме його ви продаватимете. У ліквідних форматах новобудов також можна розглянути варіанти тривалого розтермінування та іпотечного кредиту,

– додає оглядачка.

Стратегія 3. Купівля інвестиційного варіанта

Ця стратегія підходить покупцям, які мають певну накопичену суму, але на квартиру мрії поки що не вистачає.

Інвестиції в ліквідні квадратні метри на початкових етапах будівництва дадуть змогу суттєво заробити на різниці в ціні квадратного метра. Середній цикл проєкту триває 1,5 – 2 роки.

Пам'ятаємо, звісно, про нові норми оподаткування та продаж нерухомості, яка не встигла побути у власності не менш як 3 роки, але навіть із ними з огляду на те, що ви нікуди не поспішаєте й вибрали ліквідний продукт із високим відсотком реального платоспроможного попиту, результат потішить,

– розповідає Берещак.

Вибирати вона радить комплекси з потенціалом зростання ціни не нижче за 25 – 30% і стабільно високою зацікавленістю реальних покупців жити тут. Планування слід обрати відповідно до фінансових можливостей.

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Ще один варіант інвестицій у ліквідні квадрати – це купівля комерційних площ у таких самих ЖК, а також інструмент інвестування в професійні фонди нерухомості. Це рівень вищий і вимагає бажання заглибитися в процеси ринку.

Ваше ж головне завдання – вчасно вийти та вкласти накопичене разом зі стартовим капіталом у новий інструмент накопичень.