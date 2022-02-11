Действенными стратегиями поделилась обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Экспертка отметила, что лица, чей семейный или собственный доход составляет хотя бы 1,5 – 2 тысячи долларов в месяц, могут уделить больше внимания финансовой грамотности, проанализировать расходы, а также изучить возможные инструменты для накопления необходимой суммы.

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Ниже — несколько советов о том, как быть, когда денег на квартиру в новостройке не хватает.

Стратегия 1. Покупка промежуточного варианта

Если разница между доходами и расходами настолько существенна, что вам придется собирать на желаемую квартиру в центре не менее 50 лет, экспертка советует рассмотреть промежуточный вариант – жилье, в котором вы сможете пожить определенное время, чтобы финансово выйти на новый уровень. И уже затем продать его, добавить накопленное и приобрести квартиру, на которую вы ориентировались первоначально.

Что нужно для этой стратегии: прежде всего, четкое понимание, что компромисс не равен покупке неликвида и откровенного масс-маркета, который через год потеряет цену.

Вы должны тщательно балансировать между желаемым и действительным, но так, чтобы у ЖК и планирования был потенциал роста, чтобы в разрезе 5 – 7 лет эта квартира не потеряла в цене, а, наоборот, выросла,

– добавляет Берещак.

На что стоит обратить внимание: на комплексные проекты развития территорий в спальных районах возможно на расстоянии от метро, ​​но с остановками наземного транспорта по соседству. С заложенным набором инфраструктуры: на территории в будущем должны появиться магазины, сервисные объекты, продовольственные лавки, супермаркет, а пространственное зонирование не ограничивается детской площадкой и парой скамеек.

Стратегия 2. Покупка в ликвидном формате посредством финансовых инструментов

Второй возможный вариант – купить жилье даже в сегменте "комфорт+" в ликвидных ныне форматах экокомплекса, миниполиса, многофункционального ЖК с потенциалом роста цены на 25 – 30% в год, но не за 100% стоимости, а посредством рассрочки от девелопера или ипотечного. кредитование, рассчитав удобный срок и первый взнос под себя.

В случае рассрочки – да, вы переплачиваете на стоимости квадрата примерно 80 – 120 долларов сразу, но получаете 3, 5 и даже 7 лет для выплаты квартиры, в которую можете заехать гораздо раньше, сделав минимальный ремонт.

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Уступите количество квадратных метров, планировочное решение, но не качество среды для жизни – вот главный совет. Ибо в будущем именно его вы будете продавать. В ликвидных форматах новостроек можно рассмотреть варианты длительной рассрочки и ипотечного кредита,

– добавляет обозреватель.

Стратегия 3. Покупка инвестиционного варианта

Эта стратегия подходит покупателям, у которых есть определенная накопленная сумма, но на квартиру мечты пока не хватает.

Инвестиции в ликвидные квадратные метры на начальных этапах строительства позволят существенно заработать на разнице в цене квадратного метра. Средний цикл проекта длится 1,5 – 2 года.

Помним, конечно, о новых нормах налогообложения и продаже недвижимости, не успевшей побыть в собственности не менее 3 лет, но даже с ними, учитывая, что вы никуда не спешите и выбрали ликвидный продукт с высоким процентом реального платежеспособного спроса, результат порадует,

– рассказывает Берещак.

Выбирать она советует комплексы с потенциалом роста цены не ниже 25 – 30% и стабильно высоким интересом реальных покупателей жить здесь. Планирование следует выбрать в соответствии с финансовыми возможностями.

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Еще один вариант инвестиций в ликвидные квадраты – это покупка коммерческих площадей в таких же ЖК, а также инструмент инвестирования в профессиональные фонды недвижимости. Это уровень выше и требует желания углубиться в процессы рынка.

Ваша же главная задача – вовремя выйти и вложить накопившееся вместе со стартовым капиталом в новый инструмент накоплений.