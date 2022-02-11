Як накопичити на власне житло у столиці: експертка назвала 3 стратегії

Через високу ціну, купівля квартири у київській новобудові багатьом здається нездійсненною мрією. Однак існують способи накопичити необхідну суму за відносно короткий проміжок часу.

Дієвими стратегіями поділилася оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Експертка зазначила, що особи, чий сімейний чи власний дохід становить хоча б 1,5 – 2 тисячі доларів на місяць, можуть приділити більше уваги фінансовій грамотності, проаналізувати витрати, а також вивчити можливі інструменти для накопичення необхідної суми.

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Нижче — кілька слушних порад щодо того, як бути, коли грошей на квартиру в новобудові бракує.

Стратегія 1. Купівля проміжного варіанта

Якщо різниця між доходами та витратами настільки суттєва, що вам доведеться збирати на бажану квартиру у центрі щонайменше 50 років, експертка радить розглянути проміжний варіант – житло, у якому ви зможете пожити певний час, щоб фінансово вийти на новий рівень. Й вже потім продати його, докласти накопичене і придбати квартиру, на яку ви націлювалися початково.

Що потрібно для цієї стратегії: насамперед чітке розуміння, що компроміс не дорівнює купівлі неліквіду й відвертого мас-маркету, який через рік втратить ціну.

Ви маєте ретельно балансувати між бажаним і дійсним, але так, щоб у ЖК і планування був потенціал зростання, щоб у розрізі 5 – 7 років ця квартира не втратила в ціні, а навпаки зросла,

– додає Берещак.

На що варто звернути увагу: на комплексні проєкти розвитку територій у спальних районах, можливо, на відстані від метро, але із зупинками наземного транспорту по сусідству. Із закладеним набором інфраструктури: тобто на території в майбутньому мають з'явитися магазини, сервісні об'єкти, продовольчі лавки, супермаркет, а просторове зонування не обмежується дитячим майданчиком і парою лавочок.

Стратегія 2. Купівля в ліквідному форматі за допомогою фінансових інструментів

Другий можливий варіант – купити житло навіть у сегменті "комфорт+" у ліквідних нині форматах екокомплексу, мініполіса, багатофункціонального ЖК із потенціалом зростання ціни на 25 – 30% на рік, але не за 100% вартості, а за допомогою розтермінування від девелопера або іпотечного кредитування, розрахувавши зручний строк і перший внесок під себе.

У разі розтермінування – так, ви переплачуєте на вартості квадрата приблизно 80 – 120 доларів одразу, але отримуєте 3, 5 і навіть 7 років для виплати квартири, у яку можете заїхати набагато раніше, зробивши мінімальний ремонт.

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Поступіться кількістю квадратних метрів, планувальним рішенням, але не якістю середовища для життя – от головна порада. Бо в майбутньому саме його ви продаватимете. У ліквідних форматах новобудов також можна розглянути варіанти тривалого розтермінування та іпотечного кредиту,

– додає оглядачка.

Стратегія 3. Купівля інвестиційного варіанта

Ця стратегія підходить покупцям, які мають певну накопичену суму, але на квартиру мрії поки що не вистачає.

Інвестиції в ліквідні квадратні метри на початкових етапах будівництва дадуть змогу суттєво заробити на різниці в ціні квадратного метра. Середній цикл проєкту триває 1,5 – 2 роки.

Пам'ятаємо, звісно, про нові норми оподаткування та продаж нерухомості, яка не встигла побути у власності не менш як 3 роки, але навіть із ними з огляду на те, що ви нікуди не поспішаєте й вибрали ліквідний продукт із високим відсотком реального платоспроможного попиту, результат потішить,

– розповідає Берещак.

Вибирати вона радить комплекси з потенціалом зростання ціни не нижче за 25 – 30% і стабільно високою зацікавленістю реальних покупців жити тут. Планування слід обрати відповідно до фінансових можливостей.

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Ще один варіант інвестицій у ліквідні квадрати – це купівля комерційних площ у таких самих ЖК, а також інструмент інвестування в професійні фонди нерухомості. Це рівень вищий і вимагає бажання заглибитися в процеси ринку.

Ваше ж головне завдання – вчасно вийти та вкласти накопичене разом зі стартовим капіталом у новий інструмент накопичень.