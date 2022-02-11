Как накопить на собственное жилье в столице: эксперт назвала 3 стратегии

Из-за высокой цены покупка квартиры в киевской новостройке многим кажется несбыточной мечтой. Однако существуют способы накопить необходимую сумму за относительно короткий промежуток времени.

Действенными стратегиями поделилась обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Экспертка отметила, что лица, чей семейный или собственный доход составляет хотя бы 1,5 – 2 тысячи долларов в месяц, могут уделить больше внимания финансовой грамотности, проанализировать расходы, а также изучить возможные инструменты для накопления необходимой суммы.

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Ниже — несколько советов о том, как быть, когда денег на квартиру в новостройке не хватает.

Стратегия 1. Покупка промежуточного варианта

Если разница между доходами и расходами настолько существенна, что вам придется собирать на желаемую квартиру в центре не менее 50 лет, экспертка советует рассмотреть промежуточный вариант – жилье, в котором вы сможете пожить определенное время, чтобы финансово выйти на новый уровень. И уже затем продать его, добавить накопленное и приобрести квартиру, на которую вы ориентировались первоначально.

Что нужно для этой стратегии: прежде всего, четкое понимание, что компромисс не равен покупке неликвида и откровенного масс-маркета, который через год потеряет цену.

Вы должны тщательно балансировать между желаемым и действительным, но так, чтобы у ЖК и планирования был потенциал роста, чтобы в разрезе 5 – 7 лет эта квартира не потеряла в цене, а, наоборот, выросла,

– добавляет Берещак.

На что стоит обратить внимание: на комплексные проекты развития территорий в спальных районах возможно на расстоянии от метро, ​​но с остановками наземного транспорта по соседству. С заложенным набором инфраструктуры: на территории в будущем должны появиться магазины, сервисные объекты, продовольственные лавки, супермаркет, а пространственное зонирование не ограничивается детской площадкой и парой скамеек.

Стратегия 2. Покупка в ликвидном формате посредством финансовых инструментов

Второй возможный вариант – купить жилье даже в сегменте "комфорт+" в ликвидных ныне форматах экокомплекса, миниполиса, многофункционального ЖК с потенциалом роста цены на 25 – 30% в год, но не за 100% стоимости, а посредством рассрочки от девелопера или ипотечного. кредитование, рассчитав удобный срок и первый взнос под себя.

В случае рассрочки – да, вы переплачиваете на стоимости квадрата примерно 80 – 120 долларов сразу, но получаете 3, 5 и даже 7 лет для выплаты квартиры, в которую можете заехать гораздо раньше, сделав минимальный ремонт.

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Уступите количество квадратных метров, планировочное решение, но не качество среды для жизни – вот главный совет. Ибо в будущем именно его вы будете продавать. В ликвидных форматах новостроек можно рассмотреть варианты длительной рассрочки и ипотечного кредита,

– добавляет обозреватель.

Стратегия 3. Покупка инвестиционного варианта

Эта стратегия подходит покупателям, у которых есть определенная накопленная сумма, но на квартиру мечты пока не хватает.

Инвестиции в ликвидные квадратные метры на начальных этапах строительства позволят существенно заработать на разнице в цене квадратного метра. Средний цикл проекта длится 1,5 – 2 года.

Помним, конечно, о новых нормах налогообложения и продаже недвижимости, не успевшей побыть в собственности не менее 3 лет, но даже с ними, учитывая, что вы никуда не спешите и выбрали ликвидный продукт с высоким процентом реального платежеспособного спроса, результат порадует,

– рассказывает Берещак.

Выбирать она советует комплексы с потенциалом роста цены не ниже 25 – 30% и стабильно высоким интересом реальных покупателей жить здесь. Планирование следует выбрать в соответствии с финансовыми возможностями.

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Еще один вариант инвестиций в ликвидные квадраты – это покупка коммерческих площадей в таких же ЖК, а также инструмент инвестирования в профессиональные фонды недвижимости. Это уровень выше и требует желания углубиться в процессы рынка.

Ваша же главная задача – вовремя выйти и вложить накопившееся вместе со стартовым капиталом в новый инструмент накоплений.