У Полтаві спостерігається небачений наплив переселенців: як це впливає на вартість житла

Полтава, яка межує із регіонами, де тривають активні бойові дії, вже 6 місяців активно приймає вимушених переселенців. Переважно сюди їдуть з Харкова, Сум, Луганська та Донецька.

Місцевий рієлтор та сертифікований член асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Артем Зубарев розповідає, що попит на оренду хвилеподібний, але залишається стабільно високим.

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Пропозицій від орендодавців обмаль

Через активний притік переселенців на одну полтавську квартиру претендує кілька потенційних орендарів, розповідає Зубарев.

Місто не може впоратися з таким напливом. Пропозиції обмаль, на день по місту з’являється до 5 квартир, тоді як потенційних орендарів може бути вдвічі, а то й втричі більше,

– каже Артем Зубарев.

Він розповідає, що запити орендарів поступово змінюються. Навесні та влітку попит мали трикімнатні квартири. Але зараз, ближче до опалювального сезону, мешканці Полтави та вимушені переселенці цікавляться меншими площами. Тож саме двокімнатні квартири зараз найпопулярніші.

Що стосується цін – вони зросли на оренду будь-якого житла.

"Ми орієнтуємо людей на довоєнні ціни плюс 20%. Скажімо, якщо квартира до війни здавалася за 4 тисячі гривень, то зараз вона коштує близько 5 тисяч", – розповідає полтавський рієлтор.

Обмеженість пропозиції змушує потенційних орендарів підвищувати ставки. У місцевих групах з оренди нерухомості переселенці влаштовують справжні "аукціони", на які радо реагують власники житла.

Актуальні ціни на оренду у Полтаві станом на серпень такі:

для однокімнатних квартир – від 5 тисяч гривень (квартири без сучасного ремонту) до 10 тисячі гривень за сучасне житло зі всім необхідним.

– від 5 тисяч гривень (квартири без сучасного ремонту) до 10 тисячі гривень за сучасне житло зі всім необхідним. для двокімнатних – 5 тисяч гривень без зручностей та 12 тисяч гривень за повністю укомплектовану;

– 5 тисяч гривень без зручностей та 12 тисяч гривень за повністю укомплектовану; для трикімнатних – від 7 тисяч гривень до 15 тисяч.

Що з купівлею-продажем

Інша ситуація у сегменті купівлі-продажу на вторинному рину нерухомості. Тих, хто готовий продати житло, більше, ніж тих, хто тут же готовий його купити.

"Здебільшого купують квартири, в які можна або відразу заїхати і жити, або після косметичного ремонту. На всі інші варіанти попит мінімальний", – каже Артем Зубарев.

Придбати квартиру у Полтаві можна навіть за довоєнною ціною. Окремі продавці пропонують 10% знижки.

Однокімнатні, не дуже в хорошому стані, але загалом придатні для проживання, стартують від 22 тисяч доларів, двокімнатні – від 28 тисяч, а трикімнатні – від 30 тисяч доларів.