Як не перетворити ремонт на пекло: 5 пунктів, які краще врахувати

Ремонтні роботи у квартирі чи будинку завжди призводять до паніки, викликають страхи, а іноді навіть розхитують нервову систему.

Як пережити ремонт легко і щасливо, розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua.

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Поспіх

Починайте планувати ремонт без поспіху. В першу чергу рекомендується розробити дизайн-проєкт, який вам буде до душі. І тільки потім можна починати роботи.

Делегуйте

Потрібно розуміти, що кожен повинен займатися своєю справою – професіонали зроблять все якісніше, швидше і акуратніше. У той же час власникам це дозволить заощадити масу нервів.

Працюйте за договором

З ким би ви не працювали – завжди підписуйте договір. Це вбереже вас від непередбачених ситуацій. У документі повинні бути прописані всі умови, перелік робіт, терміни виконання і сума оплати. Також бажано передбачити штрафи за недотримання пунктів договору.

Обов'язково підписуйте договір з будівельною бригадою / Фото pixabay

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Кошторис і бюджет

Перед тим як починати ремонт, складіть кошторис. Пам'ятайте, що бюджет потрібно розраховувати з запасом. Ремонтні роботи завжди обходяться дорожче, ніж планувалося спочатку, – врахуйте цей нюанс.

Правильне рішення

Пам'ятайте: просте рішення – найкраще. А будь-яка складність повинна бути виправдана. У моменти втоми візуалізуйте собі картинку майбутнього ремонту. Якщо ви виконали перший пункт, і закохалися у дизайн-проєкт, процес буде не таким складним. Вас грітиме думка про те, що скоро ви переїдете у квартиру своєї мрії,

​– резюмували дизайнери інтер'єру.