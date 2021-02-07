Как не превратить ремонт в ад: 5 пунктов, которые лучше учесть
Ремонтные работы в квартире или доме всегда приводят к панике, вызывают страхи, а иногда даже расшатывают нервную систему.
Источник:Інстаграм happyroom.od.ua
Как пережить ремонт легко и счастливо, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua.
Интересно Как правильно расположить мебель в квартире и доме: основные правила
5 советов от дизайнеров интерьера
-
Спешка
Начинайте планировать ремонт без спешки. В первую очередь рекомендуется разработать дизайн-проект, который вам будет по душе. И только потом можно начинать работы.
-
Делегируйте
Нужно понимать, что каждый должен заниматься своим делом – профессионалы сделают все качественнее, быстрее и аккуратнее. В то же время владельцам это позволит сэкономить массу нервов.
-
Работайте по договору
С кем бы вы не работали – всегда подписывайте договор. Это убережет вас от непредвиденных ситуаций. В документе должны быть прописаны все условия, перечень работ, сроки выполнения и сумма оплаты. Также желательно предусмотреть штрафы за несоблюдение пунктов договора.
Обязательно подписывайте договор со строительной бригадой / Фото pixabay
Читайте Подготовка к ремонту квартиры: как самостоятельно сделать обмеры
-
Смета и бюджет
Перед тем как начинать ремонт, составьте смету. Помните, что бюджет нужно рассчитывать с запасом. Ремонтные работы всегда обходятся дороже, чем планировалось изначально, – учтите этот нюанс.
-
Правильное решение
Помните: простое решение – самое лучшее. А любая сложность должна быть оправдана. В моменты усталости визуализируйте себе картинку будущего ремонта. Если вы выполнили первый пункт, и влюбились в дизайн-проект, процесс будет не таким сложным. Вас будет греть мысль о том, что скоро вы переедете в квартиру своей мечты,
– резюмировали дизайнеры интерьера.
Поделиться новостью