Ремонтные работы в квартире или доме всегда приводят к панике, вызывают страхи, а иногда даже расшатывают нервную систему.

Как пережить ремонт легко и счастливо, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua.

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Спешка

Начинайте планировать ремонт без спешки. В первую очередь рекомендуется разработать дизайн-проект, который вам будет по душе. И только потом можно начинать работы.

Делегируйте

Нужно понимать, что каждый должен заниматься своим делом – профессионалы сделают все качественнее, быстрее и аккуратнее. В то же время владельцам это позволит сэкономить массу нервов.

Работайте по договору

С кем бы вы не работали – всегда подписывайте договор. Это убережет вас от непредвиденных ситуаций. В документе должны быть прописаны все условия, перечень работ, сроки выполнения и сумма оплаты. Также желательно предусмотреть штрафы за несоблюдение пунктов договора.

Обязательно подписывайте договор со строительной бригадой / Фото pixabay

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Смета и бюджет

Перед тем как начинать ремонт, составьте смету. Помните, что бюджет нужно рассчитывать с запасом. Ремонтные работы всегда обходятся дороже, чем планировалось изначально, – учтите этот нюанс.

Правильное решение

Помните: простое решение – самое лучшее. А любая сложность должна быть оправдана. В моменты усталости визуализируйте себе картинку будущего ремонта. Если вы выполнили первый пункт, и влюбились в дизайн-проект, процесс будет не таким сложным. Вас будет греть мысль о том, что скоро вы переедете в квартиру своей мечты,

– резюмировали дизайнеры интерьера.