Кухня – одне з найважливіших місць у будинку, адже там збирається вся родина. Тому кухня повинна бути максимально комфортною та функціональною.

Які нюанси слід врахувати при облаштуванні кухні – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.

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Як створити ідеальну кухню

Продумайте місця зберігання речей, які часто використовуються.

Продумайте оптимальну висоту сидіння, якщо робоча поверхність використовуватиметься як стіл.

Визначте зручну висоту стільниць (в середньому – 86 см) – цей момент індивідуальний і залежить від зросту людини.

Правило трикутника

Визначає траєкторію руху:

дістав;

помив;

приготував.

Правило робочого трикутника діє для всіх кухонь без винятку. Якщо його ігнорувати – переміщення по кухні буде хаотичним, що призведе до втоми.

Правило робочого трикутника діє для кожної кухні / Фото trizio

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Функціональна концепція

Визначтеся, які функції потрібні вам на кухні та скільки місця для зберігання ви потребуєте.

Для цього необхідно виписати функціональну концепцію та проаналізувати, як багато ви готуєте і скільки часу проводите на кухні.

Візуальна концепція

Для того щоб створити ідеальну кухню, необхідно обрати варіанти, які подобаються вам за палітрою кольорів та стилістикою.

Визначтеся зі стилістикою та палітрою кольорів / Фото trizio

Технічний план

Після того як ви визначитеся зі своїми побажаннями, потрібно обрати підрядника та розробити технічний проєкт. На основі техплану можна розводити комунікації.

Освітлення

Один з важливих моментів на кухні. Продумайте освітлення над робочою зоною та місцем для прийому їжі. Можна використати зоноване освітлення – воно надасть особливого затишку та атмосфери.

Усі етапи, які описані у попередніх слайдах, потрібно зробити до початку ремонту, оскільки розвод комунікацій відбувається на етапі чорнових робіт,

– резюмувала Наталя Руснак.