Як облаштувати вузький передпокій: лайфхаки від дизайнерки інтер'єру

Джерело:Інстаграм Yaranga Interior Design
Вузький передпокій – досить часте явище у квартирах. Особливо це стосується старих будинків.
Для того щоб приміщення здавалося більшим і при цьому було функціональним, важливо продумати всі дрібниці до ремонту. Цікавими лайфхаками поділилася дизайнерка інтер'єру з Yaranga Interior Design.
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Візуально розширити і збільшити простір можна, якщо покласти на підлогу плитку, яка імітує дошку не поздовжньо, а поперек,
– зазначила дизайнерка інтер'єру Анастасія.
Шафа з дзеркал додасть світла і легкості передпокою / Фото remoo
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Реорганізуйте організацію дверних прорізів, щоб простінок з боку передпокою був довшим і з'явилася можливість встановити туди шафу (якщо стіни не монолітні і не несучі),
– порекомендувала дизайнерка інтер'єру.
Продумайте дизайн передпокою заздалегідь, щоб не упустити нічого важливого / Фото pinterest