Як оформити невелику ванну кімнату: основні моменти

Джерело:Інстаграм roomz_creative
Невелика ванна кімната вимагає грамотного дизайну. Його необхідно спланувати заздалегідь.
Які нюанси слід врахувати, облаштовуючи ванну кімнату, розповіли дизайнери інтер'єру з roomz_creative.
Читайте Плитка у ванній: 5 небанальних дизайн-ідей
Як оформити невелику ванну кімнату? Для початку визначтеся з розмірами сантехніки і ретельно продумайте планування. В першу чергу враховуйте доступ сантехприладів до комунікацій. І не забудьте про функціональність! Наприклад, якщо ви планували поставити ванну, що окремо стоїть, то подумайте, чи зручно вам буде за нею прибирати, і наскільки комфортно у ній приймати душ,
– зазначили дизайнери інтер'єру.
Дизайн ванної кімнати необхідно продумати заздалегідь / Фото pinterest
Цікаво Дизайн змінює життя: 3 дії, які допоможуть зробити інтер'єр ідеальним
Часто буває так, що не подумали, а рушникосушарка, розташована поруч, не дає повністю відкрити дверцята шафки,
– пояснили спеціалісти.
У маленькій ванній слід правильно підібрати палітру кольорів / Фото pinterest
І не бійтеся темних тонів! Пробуйте поєднувати керамограніт під каміння і під дерево, це завжди виглядає дуже ефектно!
– наголосили дизайнери інтер'єру.