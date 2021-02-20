Як оформити невелику ванну кімнату: основні моменти

Невелика ванна кімната вимагає грамотного дизайну. Його необхідно спланувати заздалегідь.

Які нюанси слід врахувати, облаштовуючи ванну кімнату, розповіли дизайнери інтер'єру з roomz_creative.

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Як оформити невелику ванну кімнату? Для початку визначтеся з розмірами сантехніки і ретельно продумайте планування. В першу чергу враховуйте доступ сантехприладів до комунікацій. І не забудьте про функціональність! Наприклад, якщо ви планували поставити ванну, що окремо стоїть, то подумайте, чи зручно вам буде за нею прибирати, і наскільки комфортно у ній приймати душ,

– зазначили дизайнери інтер'єру.

Що врахувати при облаштуванні ванної кімнати

При виборі меблів і унітазу, дизайнери інтер'єру рекомендують звертати увагу на підвісні моделі . Таке рішення не тільки стильно виглядає і розвантажує невелике приміщення, але і полегшує прибирання кімнати.

. Таке рішення не тільки стильно виглядає і розвантажує невелике приміщення, але і полегшує прибирання кімнати. Важливо заздалегідь продумати відкривання всіх ящиків і стулок.

Дизайн ванної кімнати необхідно продумати заздалегідь / Фото pinterest

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Часто буває так, що не подумали, а рушникосушарка, розташована поруч, не дає повністю відкрити дверцята шафки,

– пояснили спеціалісти.

У маленькій ванній слід правильно підібрати палітру кольорів​ / Фото pinterest

При підборі плитки або керамограніта, зверніть увагу, що закономірність "маленька ванна – маленька плитка" вже не працює.

І не бійтеся темних тонів! Пробуйте поєднувати керамограніт під каміння і під дерево, це завжди виглядає дуже ефектно!

– наголосили дизайнери інтер'єру.