Як оформити робоче місце в спальні: 5 практичних ідей від профі

В умовах пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 і карантинних обмежень, які періодично вводяться, слід продумати і організувати робоче місце в квартирі.

Як облаштувати домашній офіс у спальні – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Спальня – одне з кращих місць для розміщення домашнього офісу в умовах обмеженого простору. У ній менше ніж на кухні або у вітальні, чинників, які відволікають, а значить, простіше зосередитися! Перед вами кілька порад, як зробити це максимально комфортно!

– зазначила Пашковська.

1. Стільниця під вікном

Для комфортної роботи потрібно природне освітлення, тому за можливості розташуйте робочий стіл під вікном. Також можна об'єднати стільницю з підвіконням – це дозволить створити єдність простору. Крім того, підвіконня може використовуватися для зберігання паперів і необхідного приладдя.

2. Робочий стіл замість прикроватного столика

За словами дизайнерки інтер'єру, основна перевага цього рішення – економія місця.

Замість тумбочки та письмового столу потрібно вибрати всього один предмет меблів, який поєднує у собі обидві функції,

– додала Пашковська.

3. Використання затишних куточків

У спальні будь-який кут або ніша можуть стати зручним домашнім офісом – фантазуйте.

Для робочого місця у спальні не потрібно багато місця / Фото m-strana

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Стіни і плаваючі стільниці

Плаваючі стільниці – ті, які кріпляться саме до стіни, також стануть відмінним варіантом для робочого місця, адже вони не займають багато місця і дозволяють залишити простір відкритим і вільним.

Обов'язково продумайте освітлення в робочій зоні / Фото pinterest

Вузькі консолі

Вузькі консолі – ще один спосіб заощадити місце, але при цьому зробити стильне і зручне робоче місце у квартирі.