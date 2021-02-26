Контрастні або в тон: як підібрати розетки в інтер'єр
Розетки давно стали не тільки функціональним предметом, але і декоративним елементом. Тому до їх вибору потрібно віднести відповідально.
Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
На що звернути увагу при виборі розеток – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Часи змінюються, якщо раніше на розетки у ремонті навіть не звертали увагу і у всіх вони були просто білі, то зараз розетки – це частина інтер'єру та декору, які можуть як "здешевити" інтер'єр, так і зробити його цікавішим,
– зазначила Петайкіна.
Як вибрати розетки
Колір розеток може бути:
- В тон – відмінний варіант, коли блок розеток великий або знаходиться у невдалому для інтер'єру місця. Рішення дозволяє не акцентувати увагу на розетках і є найпоширенішим і універсальним варіантом.
- Контраст.
На білій стіні класно можуть виглядати чорні розетки і вони можуть зв'язатися з чорними елементами в інтер'єрі, але при цьому, якщо буде багато розеток і вимикачів в різних місцях, то вони будуть виглядати "плямами" на стінах,
– уточнила Петайкіна.
- Мімікрія – рішення, коли колір розетки і вимикачів повністю збігається зі стінами.
Контрастні розетки – також затребуване рішення / Фото roomble
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Форма
Важливим моментом є вибір форми розеток. Найчастіше використовуються квадратні і прямокутні, але є й інші.
За словами дизайнерки інтер'єру, безпрограшний варіант – прямі лінії і мінімалістичний дизайн. Однак залежно від стилю дизайну можна розглянути незвичайні ідеї. Наприклад, до лофту підійдуть круглі розетки.
Круглі розетки будуть вдало виглядати в деяких стилях / Фото sibnet
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