Розетки давно стали не тільки функціональним предметом, але і декоративним елементом. Тому до їх вибору потрібно віднести відповідально.

На що звернути увагу при виборі розеток – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Часи змінюються, якщо раніше на розетки у ремонті навіть не звертали увагу і у всіх вони були просто білі, то зараз розетки – це частина інтер'єру та декору, які можуть як "здешевити" інтер'єр, так і зробити його цікавішим,

– зазначила Петайкіна.

Як вибрати розетки

Колір розеток може бути:

В тон – відмінний варіант, коли блок розеток великий або знаходиться у невдалому для інтер'єру місця. Рішення дозволяє не акцентувати увагу на розетках і є найпоширенішим і універсальним варіантом.

– відмінний варіант, коли блок розеток великий або знаходиться у невдалому для інтер'єру місця. Рішення дозволяє не акцентувати увагу на розетках і є найпоширенішим і універсальним варіантом. Контраст.

На білій стіні класно можуть виглядати чорні розетки і вони можуть зв'язатися з чорними елементами в інтер'єрі, але при цьому, якщо буде багато розеток і вимикачів в різних місцях, то вони будуть виглядати "плямами" на стінах,

– уточнила Петайкіна.

Мімікрія – рішення, коли колір розетки і вимикачів повністю збігається зі стінами.

Контрастні розетки – також затребуване рішення​ / Фото roomble

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Форма

Важливим моментом є вибір форми розеток. Найчастіше використовуються квадратні і прямокутні, але є й інші.

За словами дизайнерки інтер'єру, безпрограшний варіант – прямі лінії і мінімалістичний дизайн. Однак залежно від стилю дизайну можна розглянути незвичайні ідеї. Наприклад, до лофту підійдуть круглі розетки.

Круглі розетки будуть вдало виглядати в деяких стилях​ / Фото sibnet