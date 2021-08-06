Як оновити інтер'єр без ремонту: 6 пунктів, які зекономлять час і гроші
Джерело:інстаграм Вікторії Файнблат
Будь-який інтер'єр, навіть найдорожчий і улюблений, через якийсь час набридає. Хочеться змін і чогось нового.
Для цього необов'язково починати ремонт і витрачати на це багато часу. 6 способів освіжити інтер'єр без капітальних робіт, назвала дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
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Способи оновити інтер'єр житла без ремонту
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Викинути мотлох
Проведіть ревізію вдома – позбудьтеся від усього, що збирає пил. Таке прибирання зробить приміщення просторими й затишними. Пам'ятайте, що старий мотлох не потрібно замінювати новим.
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Стіни
Для того щоб освіжити кімнату, достатньо поміняти шпалери хоча б на одній стіні чи перефарбувати її. Нові стіни допоможуть відчути зміни вдома.
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Освітлення
За словами дизайнерки інтер'єру, проста заміна лампочок допоможе привнести новизну. Пам'ятайте, що світло буває різних відтінків.
Оновити інтер'єр можна і без капітального ремонту / Фото pinterest
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Перестановка
Навіть якщо у вас старі меблі, можна відчути себе в новому місці. Для цього зробіть перестановку, яка дозволить відчувати себе затишно й комфортно.
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Штори
Такий елемент, як штори, дозволяє оновлювати інтер'єр хоч щодня. Лише руки стомляться їх перевішувати…
– зазначила Вікторія Файнблат.
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Декор своїми руками
Дизайнерка інтер'єру нагадала, що в інтернеті є безліч корисних майстер-класів. З їх допомогою можна зробити гарний і корисний декор для дому. Наприклад, журнальний столик зі старого ящика чи оригінальний світильник з паперу та дроту.