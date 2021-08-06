Як оновити інтер'єр без ремонту: 6 пунктів, які зекономлять час і гроші

Будь-який інтер'єр, навіть найдорожчий і улюблений, через якийсь час набридає. Хочеться змін і чогось нового.

Для цього необов'язково починати ремонт і витрачати на це багато часу. 6 способів освіжити інтер'єр без капітальних робіт, назвала дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

Цікаво Клубний будинок: що це таке та де купити квартиру за доступною ціною

Способи оновити інтер'єр житла без ремонту

Викинути мотлох

Проведіть ревізію вдома – позбудьтеся від усього, що збирає пил. Таке прибирання зробить приміщення просторими й затишними. Пам'ятайте, що старий мотлох не потрібно замінювати новим.

Стіни

Для того щоб освіжити кімнату, достатньо поміняти шпалери хоча б на одній стіні чи перефарбувати її. Нові стіни допоможуть відчути зміни вдома.

Освітлення

За словами дизайнерки інтер'єру, проста заміна лампочок допоможе привнести новизну. Пам'ятайте, що світло буває різних відтінків.

Оновити інтер'єр можна і без капітального ремонту / Фото pinterest

Читайте 5 табу в інтер'єрі квартири: від яких рішень відмовляють дизайнери

Перестановка

Навіть якщо у вас старі меблі, можна відчути себе в новому місці. Для цього зробіть перестановку, яка дозволить відчувати себе затишно й комфортно.

Штори

Такий елемент, як штори, дозволяє оновлювати інтер'єр хоч щодня. Лише руки стомляться їх перевішувати…

– зазначила Вікторія Файнблат.

Декор своїми руками

Дизайнерка інтер'єру нагадала, що в інтернеті є безліч корисних майстер-класів. З їх допомогою можна зробити гарний і корисний декор для дому. Наприклад, журнальний столик зі старого ящика чи оригінальний світильник з паперу та дроту.